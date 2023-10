Feuergefechte mit der Hisbollah Reuters-Journalist an israelisch-libanesischer Grenze getötet

Im Libanon ist ein Reuters-Journalist an der Grenze zu Israel durch Beschuss getötet worden. „Mit großer Betroffenheit haben wir erfahren, dass unser Kameramann Issam Abdallah getötet worden ist“, teilte eine Reuters-Sprecherin in London am Freitag auf Anfrage mit. Zwei weitere Journalisten der Nachrichtenagentur seien verletzt worden.

In den vergangenen Tagen gab es nach der Hamas-Attacke mehrere kleine Gefechte zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär. Auch hatten Terroristen in Solidarität mit der Hamas Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert.

Noch ist unklar, ob der Tod mit einem Zwischenfall am Freitagnachmittag in Verbindung steht. An Israels Sicherheitszaun zum Libanon gab es eine Explosion. Dabei sei der Zaun leicht beschädigt worden. Eine Ursache für die Explosion wurde zunächst nicht genannt.

Die Armee reagierte eigenen Angaben zufolge mit Artilleriefeuer auf libanesisches Territorium. (Tsp, dpa)