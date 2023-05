Flugbetrieb eingestellt Sieben Tote nach israelischem Angriff auf Flughafen von Aleppo

Nach einem israelischen Angriff auf den Flughafen der Stadt Aleppo und einen nahe liegenden Militärflughafen ist die Zahl der Toten auf mindestens sieben gestiegen. Das berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sieben Personen wurden nach Angaben der Staatsagentur Sana verletzt.

Der Flugbetrieb am Flughafen Aleppo sei vorübergehend eingestellt worden. Israels Armee wollte die Berichte, wie in diesen Fällen üblich, nicht kommentieren.

Iran-treue Milizen kontrollieren der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge die Gegend. Bei dem Angriff sei ein Waffenlager der Milizen getroffen worden, wie die Beobachtungsstelle mit Sitz in London berichtet. Bei den Opfern handelt es sich den Angaben zufolge um drei Mitglieder der Milizen und vier syrische Offiziere.

Iran ist ein wichtiger Verbündeter Syriens

Israels Luftwaffe bombardiert regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Auch die Flughäfen in Damaskus und Aleppo waren in der Vergangenheit bereits Ziel der Angriffe. Israel will damit verhindern, dass sein Erzfeind Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien mithilfe verbündeter Milizen ausbaut.

Israel sieht die Präsenz des Iran im Nachbarland als strategische Bedrohung an. Der Iran ist neben Russland der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung. (dpa/Reuters)