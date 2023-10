Gaza-Krieg gegen Hamas Israel stellt Plan vor – unterteilt in drei Phasen

Israel hat einen Plan für den Gaza-Krieg vorgestellt. Das Land wolle sich nach der „Eliminierung der Hamas“ aus der Verantwortung für das Leben in der Küstenenklave zurückziehen, sagte Verteidigungsminister Joav Galant am Freitag.

Wer die Geschicke im Gazastreifen dann übernehmen soll, teilte er nicht mit. Der Hamas sollen durch den Krieg ihre militärischen und ihre Regierungsfähigkeiten genommen werden.

Der Krieg selbst sei in drei Phasen unterteilt, erklärte Galant. „Wir befinden uns jetzt in der ersten Phase – einer Militärkampagne, die derzeit Angriffe und später auch Manöver umfasst, mit dem Ziel, Terroristen zu neutralisieren und die Hamas-Infrastruktur zu zerstören.“

In der zweiten Phase soll es demnach nur noch Kämpfe mit geringer Intensität geben, um letzte Terrornester zu beseitigen. Die dritte sei dann die Schaffung einer „neuen Sicherheitsrealität“, sagte Galant, ohne weitere Details zu nennen.

Israel hat sich nach der Räumung seiner Siedlungen und dem Abzug seiner Soldaten im Jahr 2005 einseitig aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Nach internationalem Recht und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zufolge ist das palästinensische Gebiet jedoch „weiterhin besetzt“, und zwar auf der Grundlage der Vorrechte, die Israel über den Gazastreifen ausübt, einschließlich seiner Grenzen.

Der schmale Gazastreifen mit seinen 2,4 Millionen Einwohnern ist seit der Machtübernahme der Hamas 2007 einer israelischen und ägyptischen Land-, See- und Luftblockade unterworfen. Israel ist de facto für die primären Bedürfnisse des blockierten palästinensischen Gebiets verantwortlich, insbesondere für die Lieferung von humanitärer Hilfe und Energie.

Die Hamas hatte am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet und dabei etwa 1400 Menschen getötet sowie rund 200 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Hamas-Angriff riegelte Israel den Gazastreifen ab und startete massive Luftangriffe. Nach Angaben der Hamas wurden seit Kriegsbeginn mindestens 4137 Menschen in dem Gebiet getötet und 13.162 weitere verletzt. (dpa, AFP)