Gestrichene Ukraine-Hilfe Wie verlässlich ist die Supermacht USA?

Immer wieder hat Joe Biden es gesagt: Die USA würden die Ukraine „so lange wie nötig“ unterstützen. Der 80-jährige US-Präsident ist dafür sogar schon selbst mal nach Kiew gereist.

Mit seinem ganzen politischen Gewicht, so vermittelte Biden es ein ums andere Mal, garantiere er, dass der wichtigste Unterstützer der Ukrainer in ihrem Überlebenskampf gegen Russland nicht den Geldhahn zudrehen wird.

Doch die Zweifel an der Verlässlichkeit Washingtons wachsen. Vor allem, nachdem sich der US-Kongress in der Nacht zu Sonntag in letzter Minute auf einen Übergangshaushalt geeinigt hatte, in dem von Biden gewünschte neue Ukraine-Hilfen in Höhe von 24 Milliarden Dollar fehlen.

Am Sonntag versuchte der US-Präsident, die Sorgen zu zerstreuen. Bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt im Weißen Haus erklärte er, die Unterstützung der Ukraine stehe nicht in Frage. „Schauen Sie mich an“, sagte er und blickte eindringlich in die Kamera. „Wir werden das hinbekommen.“

Bei der Entscheidung vom Samstag sei es nur darum gegangen, einen Stillstand der Regierungsgeschäfte zu vermeiden, der ohne Überbrückungsfinanzierung gedroht hätte. Abgeordnete beider Parteien hatten den Kompromiss mitgetragen, um einen Shutdown zu verhindern.

Im Moment würden die Gelder für das von Russland angegriffene Land weiter fließen, aber es bleibe nicht viel Zeit, sagte Biden. Der Kongress hatte Hilfen in Höhe von 113 Milliarden Dollar vor kurzem noch genehmigt. Und die von Biden geforderten 24 Milliarden werden wohl in den kommenden Wochen separat verabschiedet werden.

Doch der US-Präsident und seine Demokraten werden künftig wohl deutlich schmerzhaftere Kompromisse in innenpolitischen Fragen eingehen müssen, um die Republikaner zum Einlenken zu bringen. Die Zahl der Republikaner, die die Unterstützung für Kiew einstellen will, wächst.

Das Thema wird aller Voraussicht nach auch eine große Rolle im anziehenden Wahlkampf spielen. Ex-Präsident Donald Trump, der als wahrscheinlicher Herausforderer von Biden bei der Wahl im kommenden Jahr gilt, mischt schon jetzt kräftig mit.

Die Hardliner im Repräsentantenhaus um die Abgeordneten Matt Gaetz und Marjorie Taylor Greene handeln ganz in seinem Sinne, wenn sie fordern, das Geld amerikanischer Steuerzahler lieber an der Südgrenze zu Mexiko einzusetzen. Sie wollen zudem den republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, aus dem Amt kippen, weil er den Übergangshaushalt mit den Stimmen der Demokraten verabschiedet hat.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am 21. September im US-Kongress. © action press/Planet Pix via ZUMA Press Wire /

Wie die Stimmung sich gewandelt hat, zeigte sich bereits beim zweiten Washington-Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor anderthalb Wochen. Wurde er Ende 2022 bei seinem Auftritt vor dem versammelten Kongress noch frenetisch gefeiert, ging es dieses Mal deutlich reservierter zu.

Selenskyj traf zwar Senatoren und Abgeordnete im Kongress. Anders als im Dezember durfte der 45-Jährige aber keine Rede vor dem Kongress halten. Die Republikaner, die im Repräsentantenhaus in der Zwischenzeit die Mehrheit übernommen haben, verweigerten ihm die große Bühne.

Die Zerrissenheit der Republikaner sorgt auch die europäischen Verbündeten. Der Transatlantik-Beauftragte der Bundesregierung, Michael Link, rief die Europäer zu Vorbereitungen für eine mögliche Wiederwahl Trumps auf.

„Das Fehlen der Ukraine-Hilfe in dem in letzter Minute gefundenen Haushaltskompromiss des US-Kongresses zur Vermeidung des drohenden Government Shutdown unterstreicht erneut, wie toxisch ansteckend Trumps isolationistische Außenpolitik ist“, sagte der FDP-Politiker dem Tagesspiegel.

„Viele Republikaner besonders im Repräsentantenhaus stellen die Ukraine-Hilfe aus populistischen Gründen und teils wider besseres Wissen infrage und tun so, als ob der Einsatz gegen ein imperialistisches Russland und der Einsatz für ihre Wahlkreisinteressen ein Widerspruch wäre.“

Europäer müssen sich auf Szenario Trump 2 vorbereiten. Transatlantik-Beauftragter der Bundesregierung, Michael Link (FDP)

Link forderte Vorkehrungen für den Fall eines Trump-Sieges im November 2024 und eine verstärkte Kooperation mit der Regierung Biden in der Handelspolitik.

„Für uns Europäer heißt das, dass wir umso mehr tun müssen, um uns einerseits auf ein ungewolltes Szenario Trump 2 vorzubereiten, andererseits aber auch alles erdenklich Mögliche tun, um mit der Biden-Administration zum Beispiel auf dem Feld der Handelspolitik schnell voranzukommen, etwa durch den Abschluss sektoraler Abkommen zum Schutz unserer transatlantischen Handelsbeziehungen vor Protektionismus auf beiden Seiten“, sagte der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit.

Der FDP-Politiker sprach sich zudem für schnellere Waffenlieferungen an die Ukraine aus. „Was speziell die Ukraine-Hilfe angeht, so müssen wir gemeinsam mit den USA schnellstmöglich die nötigen Waffensysteme liefern, um der ukrainischen Armee zeitnah entscheidende Erfolge in der Verteidigung ihres Landes zu ermöglichen“, sagte Link.

Russland setzt auf die Kriegsmüdigkeit des Westens

Dabei sei der Faktor Zeit entscheidend. Je länger die Ukraine brauche, um die Frontlinie der russischen Angreifer zu durchbrechen, desto mehr spiele die Zeit für Russlands Präsident Wladimir Putin.

Genau beobachtet wird die Entwicklung natürlich auch in Russland selbst. „Wir haben immer wieder gesagt, dass nach unseren Prognosen eine Müdigkeit bei diesem Konflikt eintreten wird, dass in verschiedenen Ländern die Ermüdung von diesem völlig absurden Sponsoring des Kiewer Regimes zunimmt, darunter auch in den USA“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Die russische Regierung kalkuliert damit, dass diese Ermüdung sich negativ auswirken wird. Sie werde „zu einer Zersplitterung der politischen Führungsschicht und zu einem Wachstum der Widersprüche führen“, sagte Peskow.

Zugleich ist der Kremlsprecher der Ansicht, dass die aktuellen Diskussionen um den Haushalt in den USA und ein Stopp frischer Finanzhilfen für die Ukraine nur vorübergehende Erscheinungen seien. „Natürlich wird Amerika seine Beteiligung an diesem Konflikt fortsetzen und damit praktisch direkt involviert sein.“