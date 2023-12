Hamas-Gelände gestürmt Zwei israelische Soldaten bei Operation zur Geiselbefreiung schwer verletzt

Zwei israelische Soldaten sind bei dem Versuch, von der islamistischen Hamas verschleppte Geiseln im Gazastreifen zu befreien, schwer verletzt worden.

Bei dem Einsatz in dem abgeriegelten Küstenstreifen seien zahlreiche Hamas-Terroristen getötet worden, die an der Entführung der Geiseln beteiligt gewesen sein sollen, sagte Israels Militärsprecher Daniel Hagari am Freitagabend. Allerdings gelang es den Soldaten nicht, Geiseln zu befreien. Die verletzten Soldaten werden im Krankenhaus behandelt.

Die Truppen stürmten nach Hagaris Worten in der vergangenen Nacht ein Hamas-Gelände im Gazastreifen, in dem sie Geiseln vermuteten. Deren Befreiung scheiterte jedoch aus nicht genannten Gründen. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, dass zu dem Zeitpunkt keine Geiseln auf dem Gelände gewesen seien.

„Wir werden weiterhin auf verschiedene Art und Weise handeln, sowohl operativ als auch nachrichtendienstlich, um alle Geiseln nach Hause zu bringen und um Informationen über sie zu erhalten“, sagte Hagari.

In einer Armee-Mitteilung hieß es, dass die Streitkräfte weiter mit anderen israelischen Sicherheitsorganisationen zusammenarbeiteten, um relevante Informationen zu sammeln. Das Militär steht demnach mit den Familien von Geiseln in Kontakt und informiert sie regelmäßig. (dpa)