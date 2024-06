Hunter Biden schuldig gesprochen Beeinflusst das Urteil den Wahlkampf des US-Präsidenten?

Es war Zufall, dass erstmals in der amerikanischen Geschichte der Sohn eines amtierenden Präsidenten ausgerechnet an diesem Tag schuldig gesprochen wurde. Als am Dienstagmittag die Nachricht von Hunter Bidens Schuldspruch wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffenrecht über die Bildschirme flimmerte, machte sich sein Vater, US-Präsident Joe Biden, gerade bereit, um im Hotel Washington Hilton eine Rede zu halten.