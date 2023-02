„Inakzeptable Verletzung unseres Luftraums“ Moldau beschwert sich bei Russland über mutmaßlichen Raketenüberflug

Bei der neuen russischen Angriffswelle haben nach ukrainischen Angaben zwei Raketen den rumänischen und moldawischen Luftraum durchquert. Zwei vom Schwarzen Meer aus abgefeuerte Kalibr-Raketen seien erst in den Luftraum der Republik Moldau eingedrungen und hätten dann den Luftraum des Nato-Mitglieds durchflogen, bevor sie in die Ukraine gelangt seien, sagt der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj.

Die Zeitung „Ukrainska Prawda“ zitierte den Sprecher der Luftwaffe mit den Worten, die Ukraine habe die Möglichkeit gehabt, die Raketen abzuschießen, habe dies aber nicht getan, weil sie die Zivilbevölkerung im Ausland nicht habe gefährden wollen. Präsident Selenskyj nannte die mutmaßliche Verletzung der Lufträume eine „Herausforderung für die Nato und die kollektive Sicherheit“.

Die Führung in Moldau sprach von einer Rakete und bestellte aus Protest dagegen den russischen Botschafter ein, „um die russische Seite auf die inakzeptable Verletzung unseres Luftraums durch eine russische Rakete hinzuweisen, die heute über das souveräne Territorium der Republik Moldau geflogen ist“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Rumänien erklärt, die Rakete sei in den Luftraum der Republik Moldau vorgedrungen, aber nicht in den rumänischen. Die rumänische Flugabwehr habe ein „von einem russischen Schiff im Schwarzen Meer in der Nähe der Krim-Halbinsel abgefeuertes Geschoss“ entdeckt, aber dies sei „zu keinem Zeitpunkt“ den rumänischen Luftraum eingedrungen, erklärte das Verteidigungsministerium am Freitag in Bukarest.

„Die Zielflugbahn, die dem rumänischen Luftraum am nächsten kam, wurde vom Radar bei etwa 35 Kilometer nordöstlich der Grenze erfasst“, teilt das rumänische Verteidigungsministerium weiter mit. Russland äußerte sich zunächst nicht dazu.

Ukraine meldet Dutzende Raketenangriffe

Am Morgen war landesweit Luftalarm ausgerufen worden. Auch in Kiew heulten gegen 8.30 Uhr (Ortszeit) die Sirenen und die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen. Infolge russischer Raketenangriffe waren in der ostukrainischen Region Charkiw 150.000 Haushalte ohne Strom, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow im Nachrichtendienst Telegram mit.

Russland habe bei seiner neuen Angriffswelle mehr als 70 Raketen abgefeuert – mindestens 60 seien allerdings von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Es habe auch Opfer gegeben. Nähere Angaben machte er allerdings nicht.

Der Angriff sei „ein weiterer Versuch, das ukrainische Energiesystem zu zerstören und die Ukrainer von Licht, Wärme und Wasser abzuschneiden“, erklärte Ministerpräsident Denys Schmyhal über den Kurznachrichtendienst Telegram. Russland könne keine Misserfolge akzeptieren und terrorisiere daher weiterhin die ukrainische Bevölkerung. Die Angaben können unabhängig nicht überprüft werden. Auch hierzu lag zunächst keine Stellungnahme Russlands vor.

Mychajlo Podoljak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten, forderte die westlichen Verbündeten als Reaktion auf die erneuten Angriffe mit Nachdruck dazu auf, seinem Land Kampfjets und Langstreckenraketen zur Verfügung zu stellen.

„Russland hat die ganze Nacht und den ganzen Morgen über ukrainische Städte angegriffen“, schrieb Podoljak auf Twitter. „Genug geredet & politisch gezögert. Nur schnelle Schlüsselentscheidungen: Langstreckenraketen, Kampfjets, Einsatzlogistik für die Ukraine.“ (Tsp mit Reuters/AFP/dpa)

Zur Startseite