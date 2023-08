Innerhalb weniger Stunden Ukraine schießt offenbar zwei weitere russische „Alligator“-Helikopter ab

Die ukrainischen Streitkräfte haben am Donnerstagmorgen eigenen Angaben zufolge zwei russische Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 "Alligator" abgeschossen. Einer der Helikopter sei in der Nähe von Bachmut, der andere nahe Robotyne zerstört worden.

Laut dem Oryx-Blog, auf dem Verluste auf beiden Seiten mittels Foto- und Videoverifikation gelistet werden, sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges bereits 41 russische Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 zerstört, beschädigt oder erobert worden. Insgesamt belaufe sich der Verlust unter russischen Helikoptern auf 102 Stück.

Der erste „Alligator“ soll gegen sechs Uhr morgens nahe der umkämpften Stadt Bachmut in der ukrainischen Region Donezk abgeschossen worden sein, habe der Sprecher der Luftwaffe, Jurij Ignat, im ukrainischen Fernsehen mitgeteilt, schreibt das ukrainische Nachrichtenportal „Pravda“.

Er bestätigte damit eine Nachricht des Kommandeurs der ukrainischen Luftstreitkräfte, Mykola Oleschuk. Auf seinem Telegram-Kanal schrieb dieser am Morgen: „Minus ein russischer Ka-52 heute Morgen in Richtung Bakhmut! Vielen Dank an die Einheit der Flugabwehr der Luftstreitkräfte für die erfolgreiche Kampfarbeit!“

„Alligator“-Flotte offenbar stark dezimiert

Der zweite „Alligator“ sei nahe der Front bei Robotyne in der Region Saporischschja abgeschossen worden, schreibt die 47. mechanisierte Brigade der Ukraine bei Facebook. Der Kampfhubschrauber sei gegen 7.40 Uhr von einem Abschusskommando einer Flugabwehrraketen- und Artilleriedivision entdeckt worden.

Anschließend sei der Helikopter mittels eines tragbaren Flugabwehrsystems (MANPAD) zerstört worden. Ob die Hubschrauberbesatzungen die Angriffe überlebt haben, ist unklar. Die Brigade brüstet sich damit, dass es bereits der achte „Alligator“ ist, der von der Einheit abgeschossen wurde.

Eigentlich gilt der „Alligator“ als einer der besten Kampfhubschrauber weltweit. Vor Beginn des Angriffskrieges soll Russland über 130 Stück verfügt haben. Stimmen die Zahlen der Oryx-Blog haben die russischen Streitkräfte bereits etwa ein Drittel der Flotte verloren.