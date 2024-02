Iranischer Präsident warnt USA Raisi will „entschlossen“ auf Angriffe reagieren

Irans Präsident Ebrahim Raisi hat die USA nach dem Tod dreier US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in Jordanien scharf vor einer möglichen Vergeltung gewarnt. „Wir haben vielmals gesagt, dass wir nicht Urheber eines Krieges sein werden, aber wenn ein Land, eine grausame Macht, uns einschüchtern will, wird die Islamische Republik Iran entschlossen reagieren“, sagte Raisi am Freitag bei einem Besuch eines Marinestützpunktes der Revolutionsgarden.

Die iranische „militärische Macht in der Region war und ist keine Bedrohung für irgendein Land“, sagte Raisi bei seinem Rundgang weiter. Hingegen sei sie eine Quelle der Sicherheit, auf die sich die Länder in der Region verlassen könnten. „Heute ist der Feind nicht in der Lage, etwas gegen uns zu unternehmen, weil er weiß, dass unsere Streitkräfte stark und fähig sind“, fuhr der iranische Präsident fort.

Auch Biden will keinen Krieg

Bei dem Angriff auf einen Stützpunkt in Jordanien nahe der Grenze zu Syrien waren in der Nacht zum Sonntag drei US-Soldaten getötet und dutzende weitere verletzt worden. US-Präsident Joe Biden hatte „radikale, vom Iran unterstützte militante Gruppen“ für die Attacke verantwortlich gemacht. Teheran hatte jegliche Verbindung zu dem Angriff von sich gewiesen.

Biden sagte inzwischen auch, dass er sich bereits entschieden habe, wie die Antwort der USA auf die tödliche Bombardierung aussehen werde. Zugleich betonte er, dass er keinen „größeren Krieg“ im Nahen Osten anstrebe. Der Demokrat wird die Rückkehr der Leichen der Todesopfer am Freitag beaufsichtigen. Ihre sterblichen Überreste werden mit militärischen Ehren in den USA empfangen.

Das Weiße Haus warnte, dass „mehrere Aktionen“ zur Vergeltung ergriffen werden könnten.

Sei Beginn des Kriegs zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas haben sich auch die Spannungen zwischen Israel und den Verbündeten der Palästinenserorganisation verschärft. Unter den Verbündeten sind die islamistische Hisbollah-Miliz im Libanon, die irakischen Milizen und die Huthi-Rebellen im Jemen.

Der Iran hat zuvor erklärt, er sehe als eine „Pflicht“ an, „Widerstandsgruppen“ in der Region zu unterstützen. Zugleich gibt er an, dass diese Gruppen „unabhängig“ in ihren Entscheidungen und Handlungen seien. (AFP)