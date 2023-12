Tagesspiegel Plus Irans Geiseldiplomatie : So will das Regime in Teheran einen Verbrecher freipressen

Seit mehr als 600 Tagen sitzt Johan Floderus im Teheraner Gefängnis: Der Iran will mit dem Schweden wohl einen Kriegsverbrecher freipressen. Stockholm zeigt sich gegen die Erpressungsversuche immun.