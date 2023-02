Irritation in EU und USA Südafrika hält umstrittenes Marinemanöver mit Russland und China ab

In Südafrika ist am Freitag ein gemeinsames Militärmanöver mit Russland und China angelaufen. „Die russische Fregatte ist in Durban angekommen. Das chinesische Schiff wird später eintreffen“, hieß es in Militärkreisen.

„Wir befinden uns in der Vorbereitungsphase, das Hauptmanöver findet am 22. Februar statt.“ Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine löst das Manöver international „Besorgnis“ aus.

Südafrika hatte im vergangenen Monat angekündigt, Militärübungen mit der russischen und chinesischen Marine abzuhalten, um sich über „operative Fähigkeiten und Kenntnisse auszutauschen“. Mehr als 350 südafrikanische Armeeangehörige sollen sich an dem Manöver beteiligen, das bis zum 27. Februar vor den Hafenstädten Durban und Richards Bay stattfinden soll.

Südafrika hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bislang nicht verurteilt und eine neutrale Position in dem Konflikt eingenommen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der Pretoria im vergangenen Monat einen Besuch abstattete, sprach mit Blick auf die Beziehungen zwischen Südafrika und Russland von „irritierenden Dingen“. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, äußerte „Besorgnis der USA“ angesichts der gemeinsamen Militärübungen.

Bei einem Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Pretoria im Januar hatte seine südafrikanische Kollegin Naledi Pandor gesagt, „alle Länder halten Militärübungen mit ihren Freunden ab“. (AFP)

