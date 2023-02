Italien warnt Tausende Computer-Server offenbar weltweit von Hackern angegriffen

Tausende Computer-Server weltweit sind nach Angaben der italienischen Cybersicherheitsbehörde von Hackern mit erpresserischen Absichten angegriffen worden.

Ziel der sogenannten Ransomware-Attacke seien Rechner in mehreren europäischen Ländern wie Italien, Frankreich und Finnland sowie in den USA und Kanada, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag unter Berufung auf die Behörde. Behördenchef Roberto Baldoni sagte Reuters, der Angriff ziele auf eine Software-Schwäche ab.

Die Cybersecurity-Behörde der USA erklärte, sie untersuche die Warnung in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Partnern. In Deutschland veröffentlichte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bis zum Sonntagabend keine neue Cybersicherheitswarnung auf seiner Internetseite. (Reuters)

