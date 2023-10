Keine Fluchtmöglichkeit aus Gaza Grenzübergang zu Ägypten nun doch geschlossen

Das israelische Militär revidiert die Empfehlung seines Chefsprechers, Palästinenser sollten über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten fliehen. Rafah sei entgegen den Äußerungen von Sprecher Richard Hecht geschlossen, stellt sein Büro klar.

„Der Grenzübergang Rafah war gestern geöffnet, aber jetzt ist er geschlossen“, erklärt das Büro. Hecht hatte zuvor erklärt: „Mir ist bekannt, dass der Grenzübergang Rafah immer noch offen ist.“ Er fügte hinzu: „Jedem, der raus kann, würde ich raten, rauszugehen.“

Noch am frühen Morgen hatte das israelische Militär Palästinenser, die sich vor den Luftangriffen im Gazastreifen in Sicherheit bringen wollen, zur Flucht nach Ägypten aufgefordert. Das israelische Militär reagiert mit massiven Luftangriffen auf den großangelegten Angriff der Hamas vom Wochenende. Auch der Einsatz israelischer Bodentruppen im Gazastreifen wird erwartet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Samstag eine harte Reaktion auf den Überfall der Hamas angekündigt. Alle Orte, an denen die Hamas organisiert sei und sich verstecke, würden in Trümmer gelegt. Er forderte Zivilisten auf, den Gazastreifen zu verlassen.

Der Gazastreifen ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Inzwischen hat Israel den Streifen vollständig abgeriegelt. (Tsp, Reuters)