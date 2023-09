Konflikte und Krisen nehmen weltweit zu „Es ist eine Herausforderung, immer am richtigen Ort zu sein“

Herr Schüepp, Flutkatastrophe in Libyen, Erdbeben in Marokko, Krieg in der Ukraine, Dürre in der Sahelzone, Hunger in Afghanistan. Wo ist die Hilfe der Weltgemeinschaft besonders dringend?

Es ist schwierig, humanitäre Bedürfnisse von Notleidenden gegeneinander abzuwägen. Und es zeugte von mangelndem Mitgefühl. Wir organisieren unsere Arbeit so, dass wir Menschen in ihren unterschiedlichen Hilfs-Situationen möglichst gerecht werden können. Aber es stimmt: Wir sind mit einer ganzen Reihe Krisen konfrontiert.

Lässt Sie nicht die schiere Anzahl der Krisen verzweifeln?

Wenn wir verzweifeln würden, wären wir am falschen Ort und hätten den falschen Job. Uns motiviert, wenn es gelingt, in Notlagen helfen zu können. Wenn wir zum Beispiel Zugang zu Gefangenen bekommen und so deren Haftbedingungen verbessern können. Wenn wir es schaffen, die Menschen mit Wasser und Medikamenten zu versorgen. Wenn wir erfolgreich Familien zusammenführen können, die viele Jahre voneinander getrennt waren.

Aber mühsam ist es schon, bei so vielen Notlagen den Überblick zu behalten, oder?

Bei derartig vielen, oft auch neuen Krisen ist es eine große Herausforderung, immer am richtigen Ort zu sein. Wir sind in rund 100 Ländern tätig. Das zeigt, wie groß unser Aufgabengebiet ist.

Welche Krise bleibt bei so vielen Einsätzen auf der Strecke?

Wir tun unser Bestes, dass keine auf der Strecke bleibt. In Gesprächen mit Geldgebern oder Behörden weisen wir deshalb immer auf Konfliktherde hin, die medial weniger Beachtung finden.

Zur Person Martin Schüepp ist Direktor der Abteilung Feldeinsätze beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und Regionaldirektor Eurasien. Er war zuvor unter anderem in Afghanistan, Sudan und in der Demokratischen Republik Kongo im Einsatz. Martin Schüepp, Direktor Feldeinsätze beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz © IKRK

Zum Beispiel?

Kürzlich war ich im Nordosten Nigerias, wo die humanitäre Notlage dramatisch ist. Man könnte völlig berechtigt auch auf das Leid im Kongo oder in Somalia hinweisen. Am dramatischsten sind wohl die Folgen der Gefechte im Sudan, wo Millionen Menschen entweder fliehen mussten oder unter äußerst prekären Bedingungen leben müssen.

Gerade bei der Nothilfe in Kriegsgebieten ist vor allem der Zugang zu den Bedürftigen entscheidend, aber oft auch ein Problem. Wie geht Ihre Organisation vor?

Um als humanitäre Organisation Zugang zu erhalten, braucht es in erster Linie ein Vertrauensverhältnis zu jenen Machthabern, die vor Ort Einfluss haben. Dieses Vertrauen aufzubauen, kostet viel Zeit. Doch wenn das gelingt, können wir uns schneller auch auf neue Krisen einstellen.

Wie laufen solche vertrauensbildenden Maßnahmen konkret ab?

Es werden eine Menge Gespräche geführt. Wichtig ist, die lokalen Gepflogenheiten und Bedürfnisse gut zu kennen. Und es ist von großem Nutzen, wenn unsere Unabhängigkeit und Unparteilichkeit außer Zweifel stehen.

Syriens Herrscher Assad hat die Erdbebenkatastrophe genutzt, um darüber zu bestimmen, wer Hilfe erhält und wer nicht. © IMAGO/ITAR-TASS/Valery Sharifulin

Trotzdem bleibt das Gefühl, dass das humanitäre Völkerrecht und die Genfer Konvention nicht mehr viel zählen.

Das humanitäre Völkerrecht und die Genfer Konvention sind so relevant wie eh und je. Auch wenn manchmal der Eindruck entsteht, dass die Regeln wenig wert sind: Sie sind die Basis, um ein Minimum an Menschlichkeit sogar in den schlimmsten Situationen zu bewahren.

Die vielen Einsätze in Katastrophenregionen kosten sehr viel Geld. Doch die Großzügigkeit der Staatengemeinschaft scheint Grenzen zu kennen. Bei Geberkonferenzen wird meist viel weniger finanzielle Unterstützung zugesagt als nötig wäre. Woran liegt das?

Einerseits stecken auch viele Geberländer durch die allgemeine Wirtschaftslage in einer schwierigen Situation. Anderseits hat eben die Zahl der Konflikte weltweit zugenommen. Dadurch steigen Bedarf und Bedürfnisse. Ja, humanitäre Hilfe kostet Geld, ist oft aber auch vergleichsweise effizient und relativ kostengünstig. Zum Beispiel kann die Gesundheitsversorgung in vielen Ländern oft schon durch minimale Mittel aufrechterhalten werden.

Auch in Bergkarabach mussten sich Tausende Menschen nach dem Angriff Aserbaidschans in Sicherheit bringen. (Bild von einer Videoaufnahme) © AFP/HANDOUT

Schwindende Empathie ist es also nicht, wenn weniger Geld gegeben wird?

Diesen Eindruck habe ich nicht. Wo immer wir tätig sind, spüren wir sehr viel Unterstützung. Aber klar ist auch, dass sich die Frage aufdrängt: Wo fängt man angesichts der immensen Herausforderungen überhaupt mit der Hilfe an?

Welche Folgen hat das für die Notleidenden?

Wir suchen den Dialog mit Geberländern, anderen Organisationen und Behörden, um Programme gar nicht erst zurückfahren zu müssen. Das funktioniert leider nicht immer. Allerdings: Wenn wir unsere Hilfe einstellen, gibt es oft niemanden, der einspringt. Besonders stark spüren das dann Frauen, Kinder und Familien.

Kritiker stellen immer häufiger die Effizienz und Effektivität großer Hilfsorganisationen wie den UN oder dem Roten Kreuz infrage und plädieren für mehr lokale Unterstützung. Zu Recht?

Die Zusammenarbeit zwischen lokalen Partnern, den Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften sowie Regierungsvertretern spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, die Menschen mit Notwendigem zu versorgen. Wir legen deshalb sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit mit jenen, die Gegebenheiten und den Bedarf kennen. So kann das Internationale Komitee vom Roten Kreuz schnellst- und bestmöglich reagieren.