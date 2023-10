Land in Alarmbereitschaft Erneut vier Flughäfen in Frankreich wegen Anschlagsdrohungen geräumt

Nach Anschlagsdrohungen in Frankreich sind erneut vier Flughäfen geräumt worden. Betroffen seien Bordeaux, Basel-Mulhouse, Tarbes und Pau, hieß es am Donnerstag in Flughafenkreisen.

Auch der Flughafen von Biarritz habe eine Bombendrohung erhalten, sei aber nicht evakuiert worden, hieß es. Zunächst sei der Flugverkehr nicht stark beeinträchtigt gewesen. In Basel wurden allerdings Verspätungen von eineinhalb Stunden gemeldet.

In der vergangenen Woche hatte es insgesamt 70 Fehlalarme an französischen Flughäfen gegeben. Nach Angaben von Verkehrsminister Clément Beaune stammten die meisten von einer einzigen E-Mail-Adresse, deren Spur in die Schweiz führe. In 60 Fällen werde ermittelt.

In Frankreich gilt seit einem islamistisch motivierten Anschlag auf einen Lehrer in Arras die höchste von drei Alarmstufen. Auch das Pariser Louvre-Museum und das Schloss von Versailles wurden mehrfach nach Drohungen geräumt.

Jüdische Einrichtungen und Schulen werden derzeit verstärkt bewacht. Landesweit sind bis zu 7000 Soldaten im Einsatz. Hintergrund sind die Spannungen infolge des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas. (AFP)