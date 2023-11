Laut Kiews Geheimdienst Russland soll der Hamas Waffen geliefert haben und sie mit Satelitendaten unterstützen

Russland soll der Hamas Waffen geliefert haben und die Terrororganisation bei ihrem Anschlag nachrichtendienstlich unterstützt haben. Das behauptet Kyrylo Budanov, Leiter des ukrainischen militärischen Nachrichtendienstes, in einem Interview mit der ukrainischen Zeitung Ukrainska Pravda. Belege für diese Behauptung gibt es aktuell nicht und sie lässt sich nicht unabhängig prüfen.

Doch Kiews Geheimdienst wisse „mit Sicherheit“, dass Russland „hauptsächlich Infanteriewaffen“ an die Terrororganisation geliefert hat, die sie zuvor in der Ukraine erbeutet hatte, so Budanov. Es gebe zudem Informationen, dass es auch Lieferungen an die Hisbollah im Libanon gebe, aber diese seien aktuell noch nicht bestätigt.

Budanow geht zudem davon aus, dass Russen den Hamas-Kämpfern beigebracht haben, wie man FPV-Drohnen gegen gepanzerte Ausrüstung einsetzt: „Niemand außer den Leuten, die diese Erfahrung hier in unserem Kriegsschauplatz gemacht hat, könnte das getan haben.“

Außerdem sei am 24. September, während des Besuchs einer Militärdelegation in Teheran, eine russische Raumsonde, mit Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung, in den geostationären Orbit Israels gebracht worden. „Wir wissen, dass die iranische Seite ein paar Wünsche an die russische hatte. Eine davon betraf die Erweiterung der nachrichtendienstlichen Kapazitäten“, so Budanov: „Jetzt ist klar, welche Art von Informationen die Russen für alle daran interessierten Parteien bereitstellen.“

Mit Verweis auf die Hamas und andere vom Iran unterstützte Terrormilizen sagte der Geheimdienstchef: „Ich betone, dass es hier nicht nur um den Iran geht, sondern um alle daran interessierten Parteien.“

Er fügte hinzu, dass sich „die Welt derzeit einem globalen Krieg nähert“, da all diese Konflikte „durch dieselben Länder miteinander verbunden sind„. (Tsp)