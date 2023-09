Live Russen sprechen von Flugabwehr : Erneut Explosionen in Sewastopol auf der Krim

Zahl der Verletzten in Krementschuk steigt auf 31 + Morawiecki reagiert scharf auf Selenskyjs UN-Rede + USA will ATACMS-Kurzstreckenraketen nun doch an die Ukraine liefern + Der Newsblog.