Macron-Bündnis nur auf Platz drei Frankreichs Rechte liegen Umfrage zufolge in erster Wahlrunde vorne

Die rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) wird laut einer Erhebung die erste Runde der Parlamentswahlen in Frankreich mit 34 Prozent deutlich gewinnen.

Der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts IFOP zufolge, die vom Sender „TF1“ und der Zeitung „Le Figaro“ beauftragt wurde, rangiert die Volksfront, ein Bündnis linker Parteien, mit 29 Prozent an zweiter Stelle. Das von Präsident Emmanuel Macron angeführte zentristische Bündnis liegt demnach bei 22 Prozent.

In Frankreich finden am 30. Juni und 7. Juli vorgezogene Parlamentswahlen statt. Am Samstag waren Hunderttausende Menschen in ganz Frankreich gegen den RN auf die Straßen gegangen. Macron hatte nach der deutlichen Niederlage seines Bündnisses bei der Abstimmung zum Europäischen Parlament die vorgezogenen Wahlen angeordnet. (Reuters)