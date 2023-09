Tagesspiegel Plus Mark Ruttes Nachfolgerin : Wer ist Dilan Yesilgöz, die in den Niederlanden Premierministerin werden will?

Die christdemokratische Partei VVD schickt eine Spitzenkandidatin türkisch-kurdischer Herkunft ins Rennen für die Parlamentswahlen. Programmatisch war sie schon immer sehr flexibel.