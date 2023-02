Meloni die zweite Ein Sieg mit Unbekannten

Der nächste Triumph für Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, nicht einmal fünf Monate nach den Parlamentswahlen: Am Montag gingen auch die Regionalwahlen – vergleichbar Landtagswahlen in Deutschland – in den beiden wichtigsten Regionen des Landes an sie.

Ihr in Rom regierendes Rechtsbündnis, das zu beiden Wahlen erneut gemeinsam antrat, kann nun sowohl Latium rings um Rom wie auch die wirtschaftsstarke Lombardei regieren. Ersten Zahlen zufolge schaffte es 52,5 Prozent im bisher mitte-links-regierten Latium und hielt die Lombardei mit 51 Prozent. Noch unklar war am Montagnachmittag, ob Meloni einen Erfolg im Erfolg verzeichnen konnte, nämlich ihre beiden Koalitionspartner Berlusconi und Matteo Salvini noch einmal abzuhängen.

Als wahre Siegerin muss ohnehin die Partei des Wahlverzichts gelten. Trotz zweier Wahltage – am Sonntag bis 23, am Montag bis 15 Uhr – wurden noch einmal frühere Negativrekorde überboten: Deutlich weniger als auch nur die Hälfte der Wahlberechtigten machten diesmal von ihrem Recht Gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag in der Lombardei bei 43,46 Prozent, in Latium betrug sie 41,42. Den Tiefpunkt unter den Regionalwahlen hatte bisher die von 2010 markiert. Damals gingen in Latium aber noch gut 60 Prozent wählen.

Italiens Wahlforschung registriert den Trend seit bereits fünfzig Jahren, er hat sich allerdings in den letzten fünfzehn Jahren beschleunigt. Seit den frühen 1970ern schrumpfte das tatsächlich wählende Wahlvolk um ein rundes Drittel. Wobei allerdings auch die fehlende Möglichkeit, per Brief zu wählen, das Ihre tut.

Keine Briefwahl möglich

Nach einer Untersuchung noch unter der Regierung von Mario Draghi, gingen mehr als fünf Prozent der Wahlenthaltung bei den Wahlen von 2020 auf Wähler:innen zurück, die im Ausland leben und zum Wählen eigens nach Hause kommen müssten. In der Wählerlisten der Lombardei waren diesmal knapp sechs Prozent Landeskinder, die nicht in Italien leben, in Latium sogar neun.

Die Reise auf sich zu nehmen, dafür fehlten am Wochenende womöglich überzeugende Gründe: Die Lombardei ist seit drei Jahrzehnten fest in der Hand von Mitte-Rechts, in jeweils wechselnden Parteistärken innerhalb des Lagers.

Aber auch der Wahlausgang in Latium war einigermaßen klar: Die bisher regierende Koalition, deren größte Parteien der sozialdemokratische Partito democratico (PD) und die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) war, trat diesmal getrennt an und besiegelte damit schon vor dem Wochenende den Triumph des geeinten Rechtsbündnisses.

Sollte sich zudem noch ein persönlicher Erfolg für Giorgia Meloni herausstellen, würde ihr dies möglicherweise paradoxerweise mehr Last als Freude werden. Die Männer an ihrer Seite, Berlusconi mit seiner Forza Italia, und Lega-Chef Matteo Salvini, müssten dann versuchen, ihr Erfolge abzuringen, um den verlorenen Boden gutzumachen. Am meisten unter Druck steht Salvini, dem Meloni unmittelbar vor der Wahl den Gefallen tat, sein Lieblingsprojekt mindestens aufs Gleis zu heben: die autonomia differenziata, eine stärkere Abkopplung des reichen Nordens vom armen Süden.

Salvini kämpft ums politische Überleben

Meloni und die Ihren sind keine Fans des Vorhabens, tat aber aus Rücksicht auf den Verbündeten einen ersten Schritt. Der hatte schon bei der Parlamentswahl im September ordentlich Prozente lassen müssen, fiel halbiert von 17 Prozent auf nicht einmal neun zurück und konnte die eigentlich fällige Palastrevolution, angeführt von der separatistischen Lega-Gründergeneration um Umberto Bossi, nur knapp abwenden.

Sollte dies den Niedergang seiner Lega, ausgerechnet in deren lombardischen Kerngebiet, nicht aufgehalten haben, ginge es für den Chef nun politisch ums Überleben. Hochwahrscheinlich, dass Salvini wieder zur alten Aggression fände, die ihm früher Stimmen sicherte, zu lauten Auftritten, offenem Rassismus und Maximalforderungen. Seiner Chefin Meloni würde das Regieren damit deutlich schwerer, und ihr Imagewechsel von der Postfaschistin zur guten Konservativen geriete ebenfalls in Gefahr.

Partner Berlusconi schoss schon am Wahlsonntag gegen Meloni und gab zugleich eine neue Probe seiner ungebrochenen Kremltreue ab. , die ihn schon einmal in den Clinch mit der Regierungschefin gebracht hatte: „Ich hätte als Premierminister niemals mit Selenskij geredet“, so Berlusconi, der erneut die Legende verbreitete, die Ukraine habe die beiden „autonomen Republiken“ im Donbass angegriffen. „Das Verhalten dieses Herrn halte ich für sehr sehr schlecht.“

