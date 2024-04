Meloni tritt zur Europawahl an Scheinkandidaturen, um im Inland zu punkten

Es brauchte anscheinend starke Worte für eine Kandidatur, die in Wirklichkeit keine ist: Sie sehe sich als „Soldat“, verkündete Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ihren jubelnden Parteifreund:innen – wie stets unter Verwendung der männlichen Form. „Und wenn es nötig ist, treten Soldaten in der ersten Reihe an.“ Warum sie in die Schlacht zieht, erklärte die Regierungschefin auch: „Wir wählen, damit diese Regierung noch mehr Kraft bekommt.“

Auch wenn es sich so anhören könnte: Meloni will nicht für ein neues Amt aus ihrem aktuellen ausscheiden. Sie hat am Wochenende auf dem Parteitag ihrer Partei Fratelli d’Italia (FdI) zwar ihre Spitzenkandidatur für die Wahl zum Europäischen Parlament angekündigt, aber natürlich denkt sie nicht daran, nach Straßburg zu ziehen.

Was also ist der Grund für diese Kandidatur? Meloni wird, so viel ist klar, nach dem 9. Juni ihren sicheren Platz an die erste Parteifreundin oder den ersten Parteifreund auf der Europaliste freilassen, die oder der andernfalls nicht zum Zuge kommen würde. Anderes würde ihr die EU auch verbieten. Einen Sitz nach der Wahl nicht anzunehmen, ist dagegen erlaubt.

Und Meloni ist nicht die einzige: Auch die Chefin der oppositionellen Sozialdemokraten, die Vorsitzende des Partito democratico, Elly Schlein, kandidiert für das Europäische Parlament. Gleiches tut Melonis Außenminister und Chef der Forza Italia, Antonio Tajani, und es tun die Vorsitzenden einiger kleiner Parlamentsparteien.

Personalisierung der Politik hat sich durchgesetzt, nicht nur in Italien

Das hat nur zum Teil mit Europa zu tun: Mit einem bekannten Gesicht will man die Attraktivität der Europawahl verbessern, und Wähler:innen an die Urnen bewegen.

Melonis Bild auf dem Stimmzettel ist von Wert für ihre Partei. Sofia Ventura, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität in Bologna.

Vor allem aber zielen diese Scheinkandidaturen, wie Meloni am Wochenende offen bekannte, nach innen: Sie machen die Europawahl zum Test dafür, wie attraktiv die eigene Partei gerade ist – in diesem Fall die Zustimmung zu Melonis Regierung und ihrer Person.

In Italien, sagt Sofia Ventura, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität in Bologna, sei die Personalisierung von Politik, die inzwischen den gesamten Westen erreicht habe, nun einmal noch etwas deutlicher. Sie sei das Erbe Berlusconis. Der kam vor 30 Jahren zum ersten Mal an die Regierung, an der Spitze einer Partei, die ganz und gar auf ihn zugeschnitten war, Forza Italia.

„Meloni ist aktuell sehr populär, sodass ihr Bild auf dem Stimmzettel von Wert für ihre Partei ist.“ Die Listen-Kandidatinnen und -Kandidaten seien meist wenig attraktiv. „Auf der Rechten und für Melonis Partei Fratelli d’Italia ist sie das Zugpferd.“ Die Personalisierung verdeckt der Politologin zufolge daneben oft „Leere, was Programme, Ideen und Führungspersonal betrifft“.

Was ist erlaubt? Wer Mitglied des Europäischen Parlaments ist, darf nicht zugleich Abgeordnete:r eines nationalen Parlaments sein. Das gilt seit den Europawahlen von 2004. Unvereinbar sind auch ein Mandat im Europaparlament und ein Regierungsamt in einem der Mitgliedstaaten, in der Kommission oder als Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Da Meloni auf keinen Fall als Premierministerin zurücktreten will, wird sie ihren Platz also an Parteifreund:innen abtreten.

Dass die Personalisierung Leerstellen unsichtbar machen soll, gelte auch für den sozialdemokratischen PD. Hier seien es widersprüchliche Kandidaturen: Die Partei habe zum Beispiel „Kandidat:innen ins Rennen geschickt, die entschieden dafür sind, dass die Ukraine zur Selbstverteidigung Waffen bekommt, und zugleich Pazifist:innen, die sich dagegen stellen“.

Melonis unechte Spitzenkandidatur

Auch Ida Dominijanni glaubt an ein doppeltes Ziel der Kandidatur, speziell im Fall der Regierungschefin. „Meloni will ihren eigenen Führungsanspruch befestigen; sie kandidiert praktisch für eine Abstimmung über sich selbst“, sagt die Journalistin, die sich seit langem mit Italiens rechtem Lager beschäftigt. „Gleichzeitig folgt sie dem politischen Modell der Rechten, das auf den starken Mann oder die starke Frau abhebt, die das Kommando hat.“

Dominijanni hält aber auch Melonis EU-Ambition für stark. Sie wolle eine Abstimmung über sich selbst als europäische Führungsfigur: „Sie ist nicht mehr antieuropäisch, sie will vielmehr Europa in ihrem Sinne ändern.“

Dieser Krieg macht alle Demokraturen stärker, und das antifaschistische Erbe Europas wird schwächer. Ida Dominijanni, italienische politische Journalistin

Und eine Verschiebung nach rechts habe im Moment, mit dem Krieg in der Ukraine, gute Chancen, er spiele zugunsten von Demokratien, die ins Autoritäre abgleiten: „Dieser Krieg macht alle Demokraturen stärker, und das antifaschistische Erbe Europas wird schwächer.“

Ida Dominijanni ist Journalistin und Buchautorin. Sie beobachtet Italiens rechtes Lager seit langem.

Die unechte Spitzenkandidatur ist in Italien nicht unumstritten: Romano Prodi, Ex-Premier und früher EU-Kommissionschef, der PD-Chefin Elly Schlein sonst stützt, ist entsetzt: „Warum wählen und Menschen zum Sieg verhelfen, die, wenn sie siegen, sicher nicht nach Europa gehen? So verletzt man die Demokratie und gräbt ihr langsam das Grab. Deshalb wird sie immer weniger geliebt.“

Giuseppe Conte, 2018 bis 2022 ebenfalls Ex-Premier und heute Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, sprach von „Betrug“ an den Wähler:innen.

Ein weiterer Ex fand ebenfalls starke Worte: Matteo Renzi, von 2014 bis 2018 Premier, warf Meloni vor, sie verwandle „die Wahl zum europäischen Parlament in eine Umfrage.“ Wer so etwas tue, „zerstört die Glaubwürdigkeit von Politik.“

Wenn einer weiß, wovon er spricht, dann Renzi: Er verband 2016 eine ohnehin umstrittene Verfassungsreform mit seiner Person. Das Referendum ging krachend verloren, Renzi trat zurück. Die Analyse damals: Das Gesicht des unbeliebten Premiers habe mobilisiert – aber die, die ihn loswerden wollten. Das könnte prominenten Namen auch bei dieser Wahl passieren.