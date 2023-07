Militärexperte Gressel berichtet Ukrainische Offensive begann wegen neuer russischer Repressionen früher

Die Ukrainer kommen mit ihrer Gegenoffensive, deren Fokus auf dem Süden des Landes liegt, schrittweise voran. Militärexperten und auch westliche Entscheidungsträger werfen allerdings schon seit Wochen die Frage auf, warum Kiew die Offensive trotz Mangel an Munition und schweren Waffen vor weiteren Lieferungen der Nato-Staaten gestartet hat.

Gustav Gressel, Militärexperte beim European Council on Foreign Relations (ECFR), war bis zum vergangenen Wochenende selbst in der Ukraine – und erhielt eine klare Antwort: Die Offensive startete so früh, weil die Russen die Repressionen in den besetzten Gebieten im Süden verstärkt haben.

„Es werden nicht mehr nur die Menschen ausfiltriert, die eindeutig ukrainisch sind, sondern nun auch die, die nicht eindeutige Sympathiebekundungen gegenüber Russland abgeben. Also auch die, die keinen russischen Pass annehmen beispielsweise. Das sind völlig verschiedene Größenordnungen“, berichtet Gressel dem Tagesspiegel. „Diese Leute wollen die Ukrainer nicht zurücklassen.“

Als die Gegenoffensive begann, machten die Ukrainer dann fast keine Fortschritte und änderten schon nach einer Woche die Taktik. Mit dieser hole man sich Gelände immer nun nur sehr kleinräumig, berichtet Gressel. Das Grundziel sei aber gleich geblieben: das Heranschieben an die Hauptverteidigungslinien der Russen, um dort die Stelle für den Durchbruch zu finden. „Da sind die Ukrainer jetzt schon deutlich weiter. An manchen Stellen der Frontlinie könnte es schon bald klappen“, sagt Gressel.

Das Problem sei, dass eine Phase, die eigentlich ein paar Wochen in Anspruch nehmen sollte, nun zwei Monate dauern wird bis vermutlich Ende Juli. „Mit größeren Fortschritten und einem Bewegungskrieg ist erst im August und September zu rechnen. Das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass das Ziel die schnelle Befreiung der südlichen Gebiete ist, bitter“, sagt Gressel.

Die Chancen, die Ziele der Gegenoffensive zu erreichen, schätzt Gressel zwar noch als groß ein. Allerdings ist er zunehmend beunruhigt aufgrund der Verluste. „Die Frage, die sich mir stellt, ist deshalb vor allem, inwieweit sie das Durchhaltevermögen über den Winter hinaus beeinflusst.“