Mit rund 40.000 Soldaten Nato plant offenbar größte Militärübung seit dem Kaltem Krieg

Die Nato bereitet offenbar für das kommende Jahr die größte Kommandoübung seit dem Kalten Krieg vor. Das berichtete die „Financial Times“ am Montag. Demnach sollen bis zu 40.000 Soldaten mit modellierten Manövern üben, wie sie in einer breiten Koalition einen Angriff Russlands gegen einen Mitgliedsstaat abwehren würden. Stattfinden solle die Übung in Deutschland, Polen und den baltischen Staaten im Februar und März.

Laut dem Bericht sollen voraussichtlich zwischen 500 und 700 Kampfeinsätze in der Luft demonstriert werden. Zudem werden mehr als 50 Schiffe zum Einsatz kommen, heißt es weiter. Mit verbesserten technischen Möglichkeiten könnten dafür erstmals auch geografische Daten verwendet werden. Das solle die Szenarien für die Truppen realistischer gestalten.

Schweden will sich erstmals beteiligen

Beteiligen an der Übung will sich den Angaben zufolge dann auch Schweden. Zunächst aber muss der Beitritt des skandinavischen Landes noch von der Türkei ratifiziert werden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Schwedens Nato-Beitritt Monate lang blockiert, weil das Land Terroristen angeblich einen Zufluchtsort biete, womit vor allem Mitglieder der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gemeint sind.

Im Juli hatte Erdogan seinen Widerstand dann aufgegeben. Voraussichtlich im Oktober soll das türkische Parlament den Bündnisbeitritt ratifizieren, hieß es zuletzt. Mit Schweden würden insgesamt 32 Nationen an der Übung teilnehmen.

Die sogenannte „Steadfast Defender“-Übung findet vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine statt. Laut Financial Times sollen künftig zwei große Nato-Militärübungen pro Jahr statt wie bisher eine. Im Juni dieses Jahres hatte die Nato in Deutschland die Übung „Air Defender“ abgehalten. Dabei waren rund 10.000 Soldaten zum Einsatz gekommen. Beteiligt hatten sich 25 Nationen. (Tsp, cz)