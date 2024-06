Nach Ankündigung der Neuwahlen Vertrauen in Macron sinkt nahe dem niedrigsten Stand seiner Amtszeit

Das Vertrauen in Präsident Emmanuel Macron ist in Frankreich einer Umfrage zufolge nach der überraschenden Ausrufung von Neuwahlen beinahe auf den niedrigsten Stand seiner Amtszeit gesunken.

Nur noch 24 Prozent der Franzosen haben nach eigenen Angaben Vertrauen in Macron, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Elabe hervorgeht. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als bei der bisher letzten Umfrage.

Damit nähert sich Macron der schwächsten Zustimmung seiner im Jahr 2017 begonnenen Amtszeit an: Im Dezember 2018, auf dem Höhepunkt der Proteste der sogenannten Gelbwesten, hatten laut Umfragen nur noch 23 Prozent der Menschen Vertrauen in den Staatschef.

Auch bei seinen Anhängern sinkt Macrons Stern

Den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen zufolge sank das Vertrauen in den Präsidenten in allen politischen Lagern - auch bei Macrons Anhängern: Nur noch 71 Prozent von ihnen haben Vertrauen in den 46-Jährigen, das sind drei Prozentpunkte weniger als bei der letzten Erhebung.

Bei den Anhängern des linksradikalen früheren Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon sank die Zustimmung zu Macron auf 17 Prozent (minus sechs Punkte), bei jenen der Rechtspopulisten um Marine Le Pen auf sechs Prozent (minus sechs Punkte).

Vom Parteivorsitzenden von Le Pens Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, haben der Umfrage zufolge 38 Prozent der Befragten ein positives Bild, von Le Pen selbst 33 Prozent.

Die Umfrage wurde vom 11. bis 12. Juni online unter einer Stichprobe von 1502 Personen vorgenommen. Diese stellte nach der Quotenmethode einen repräsentativen Querschnitt der französischen Bevölkerung ab 18 Jahren dar. Der Fehlerbereich lag zwischen 1,1 und 2,5 Prozentpunkten. (AFP)