Nach Europawahl in Frankreich Macron löst Nationalversammlung auf und kündigt Neuwahlen an

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Nationalversammlung aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. Die Volksvertretung Frankreichs soll bereits am 30. Juni und 7. Juli neu gewählt werden, wie Macron am Sonntagabend mitteilte.

Dieser Schritt ist eine Folge aus der klaren Niederlage Macrons gegen die rechtsnationale Partei Rassemblement National um Marine Le Pen bei der Europawahl in Frankreich am Sonntag.

Marine Le Pen führt das Rassemblement National an. © AFP/Francois Lo Presti

Er habe beschlossen, den Franzosen erneut „die Entscheidung über unsere parlamentarische Zukunft durch die Wahl zu überlassen“, sagte Macron. „Diese Entscheidung ist ernst und schwer, aber sie ist vor allem ein Akt des Vertrauens“, betonte Macron.

Das europaskeptische Rassemblement National RN kam bei der Europawahl in Frankreich auf 31,5 bis 32,4 Prozent der Stimmen, Macrons proeuropäisches Lager auf nur etwa 15,2 Prozent, wie die Sender France 2 und TF1 berichteten. Die Sozialisten landeten den Hochrechnungen zufolge mit 14 bis 14,3 Prozent knapp hinter Macrons Mitte-Block auf Platz drei.

Für Macron ist das Ergebnis eine herbe Niederlage. Bereits bei der letzten Europawahl 2019 lagen die Rechtsnationalen vor seinem Lager. Während die Rechten damals aber nur einen knappen Vorsprung hatten, haben sie diesen nun erheblich ausgebaut und wohl etwa doppelt so viele Stimmen eingeholt wie Macrons Mitte-Kräfte.

Das Regierungslager hat in der Nationalversammlung ohnehin keine absolute Mehrheit. Der Blick richtet sich in Frankreich zudem auf die Präsidentschaftswahl 2027. Macron, der sich zweifach in der Stichwahl gegen die rechte Galionsfigur Le Pen durchsetzte, wird nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren können. Noch ist unklar, wen die Mitte-Kräfte ins Rennen schicken werden und wer eine Chance gegen Le Pen hätte.

Die Tochter des rechtsextremen Parteigründers Jean-Marie Le Pen hat es in den vergangenen Jahren erfolgreich geschafft, ein deutlich gemäßigteres Bild abzugeben und ihr RN bis weit in die bürgerliche Rechte hinein wählbar zu machen. (Tsp, dpa)