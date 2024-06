Posten-Gerangel nach der Europawahl Sucht Meloni beim G7-Treffen eine Alternative zu von der Leyen?

Es ist ihr Heimspiel: Beim Gipfel der G7 von Donnerstag bis Samstag im süditalienischen Apulien ist Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Gastgeberin. Noch bis Dezember wird sie turnusgemäß Präsidentin des Verbunds der sieben westlichen Industriestaaten sein. Dieser Termin ist ihr bislang wichtigster.

Auf der Tagesordnung der G7 stehen globale Fragen wie Klima und die Kriege in Nahost und der Ukraine. Doch das hochrangige Treffen der Spitzenpolitiker ist auch das erste seit den Wahlen zum Europäischen Parlament am vergangenen Wochenende.

In Apulien haben die europäischen Schwergewichte Frankreich, Deutschland und Italien zum ersten Mal die Gelegenheit, gemeinsam Verabredungen für Brüssel zu treffen. Schließlich ist es der Europäische Rat, das Gremium der nationalen EU-Regierungen, der bei der Wahl der Kommissionspräsidentin oder des Kommissionspräsidenten den ersten Aufschlag hat und dessen Personalvorschlag dann ans Parlament geht.

Rom könnte in der Frage einer künftigen EU-Kommissionspräsidentschaft nach dem Ergebnis der Europa-Wahl deutlich stärker auftreten. Das einst tragende deutsch-französische Bündnis ist nach den desaströsen Ergebnissen, die die Regierungen in Berlin und Paris einstecken mussten, noch wackliger geworden.

Italiens Rechtsbündnis dagegen hat zwar etwa 600.000 Bürgerinnen und Bürger verloren, die es noch im Herbst 2022 ins Amt wählten. Aber prozentual legte die Rechte zu. Vor allem Giorgia Melonis Partei „Fratelli d’Italia“ kletterte um zwei Prozentpunkte nach oben. „Die Entscheidung der Bürger macht es zwingend, dass Europa stärker nach rechts schaut“, kommentierte die Partei- und Regierungschefin nach der Wahl selbstbewusst.

Seit dem Treffen der G7 im Mai 2023 im japanischen Hiroshima ist politsch viel passiert. © dpa/Michael Kappeler

In Fall Melonis hat Europa das längst getan. Vom besten Einvernehmen zwischen ihr und Noch-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeugen sämtliche Fotos ihrer Begegnungen. Doch ausgerechnet jetzt müssen sich die offenbar guten Freundinnen meiden: Soll von der Leyens rechnerische Mehrheit in Form des konservativ-liberal-sozialdemokratischen Bündnisses halten, auf dessen Stimmen die Deutsche hofft, muss sie jeden Eindruck vermeiden, sie könnte mit der Rechten Meloni kungeln.

Nicoletta Pirozzi leitet die Europa-Abteilung des Instituts für internationale Angelegenheiten in Rom.

Die wiederum ging schon vor Wochen auf Sicherheitsabstand. Als von der Leyen in Rom Wahlkampf machte, gab es keine Umarmungsfotos und keinerlei Einladung – das wäre im eigenen Lager schlecht angekommen.

Meloni geht gestärkt aus diesen Wahlen hervor, da sie eine der wenigen Regierungschefs ist, die ihr Ergebnis an der Wahlurne verbessert hat. Nicoletta Pirozzi, Leiterin der Europa-Abteilung am Istituto affari internazionali in Rom

„Meloni geht gestärkt aus diesen Wahlen hervor, da sie eine der wenigen Regierungschefs ist, die ihr Ergebnis an der Wahlurne verbessert hat“, sagt Nicoletta Pirozzi, Leiterin der Europa-Abteilung am Istituto affari internazionali (Institut für internationale Angelegenheiten) in Rom. „Da die sogenannte Ursula-Mehrheit zwischen den Volksvertretern der Konservativen, den Sozialdemokraten und den Liberalen im Europäischen Parlament jedoch sehr knapp ist, ist ihre Rolle weniger entscheidend, als sie es im Falle eines Durchbruchs der Rechten auf europäischer Ebene hätte sein können.“

Meloni habe zudem wenig Gründe, einer möglichen Wiederwahl von der Leyens im Wege zu stehen, sagt Pirozzi. „Dagegen hat sie viele Anreize, einen prominenten Platz in der nächsten Kommission im Austausch für die Unterstützung der Mehrheit von außen auszuhandeln.“

Basteln Deutschland, Italien und Frankreich an einem Plan B, falls von der Leyen scheitert?

Und wenn von der Leyen durchfällt? Beim Treffen in Apulien, vermuten Italiens Medien, könnten Emmanuel Macron, Olaf Scholz und Giorgia Meloni erstmals an einem Plan B basteln. Die Gastgeberin, in dieser Runde die einzige aus dem gestärkten Rechtslager, könnte einen Nachfolger für von der Leyen präsentieren, der dann tatsächlich „stärker nach rechts schaut“.

Das müsste nicht unbedingt jemand aus Italien sein: Giorgia Melonis ganzer Ehrgeiz ist es, ihre Regierung in Rom über die ganze Legislatur zu bringen. Das wäre aber gefährdet, wenn sie ein Schwergewicht ihres Kabinetts nach Brüssel schicken müsste und ein neuer „Walzer der Sessel“ begänne, das Rangeln ihrer Koalition um Posten und Pöstchen.