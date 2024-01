Nach Tod von US-Soldaten in Jordanien : USA machen Gruppe „Islamischer Widerstand im Irak“ für Anschlag verantwortlich

Proiranische Milizen greifen seit Monaten das US-Militär in Nahost an. Ein Angriff auf einen Stützpunkt in Jordanien kostete drei US-Soldaten das Leben. Die USA machen nun eine Gruppe verantwortlich.