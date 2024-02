Nach tödlichem Angriff in Jordanien : Pro-iranische Miliz im Irak kündigt fortgesetzte Attacken auf US-Truppen an

Nachdem durch einen Drohnenangriff US-Soldaten in Jordanien starben, kündigten die USA eine Reaktion an. Eine pro-iranische Miliz will sich dennoch nicht von weiteren Angriffen abhalten lassen.