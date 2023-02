Nach verheerendem Erdbeben US-Außenminister Blinken reist in die Türkei

US-Außenminister Antony Blinken wird im Zuge seiner Europa-Reise auch in die Türkei fahren. Er will dort den NATO-Luftwaffenstützpunkt Incirlik besuchen, um die Hilfsanstrengungen nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien in Augenschein zu nehmen, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch mit.

Danach wird Blinken nach Ankara weiterreisen, um sich mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu und weiteren türkische Regierungsvertretern zu treffen. Bei den Gesprächen soll es nicht nur um weitere US-Hilfen für die Türkei gehen, sondern auch grundsätzlich um die Partnerschaft mit dem Nato-Verbündeten.

Die USA haben für die Erdbebenhilfe in der Türkei und Syrien 85 Millionen Dollar (knapp 80 Millionen Euro) zugesagt. Vergangene Woche hatten mehrere schwere Beben die Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien erschüttert. Zehntausende Menschen kamen durch die Erdstöße in der Region bisher ums Leben.

Bevor Blinken in die Türkei reist, wird er auf der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet. Zum Abschluss seiner Europa-Reise besucht er dann noch Griechenland. (dpa/AFP)

Zur Startseite