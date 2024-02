Neonazi-Treffen „Tag der Ehre“ Europas Rechte marschiert durch Budapest

Selten zuvor wurde um das Gedenken an die historische „Schlacht um Budapest“ vor 79 Jahren so viel Aufhebens gemacht wie in diesem Jahr. Am Samstag rückte in der ungarischen Hauptstadt ein Großaufgebot von Polizisten aus, um gewalttätige Zusammenstöße von Neonazis und linksradikalen Demonstranten zu verhindern.

Der Grund: Im Vorjahr waren vermummte linksradikale Antifaschisten mutmaßlichen Neonazis an mehreren Punkten in Budapest aufgelauert und hatten diese krankenhausreif geschlagen.

Die verprügelten Neonazis hatten am „Tag der Ehre“ teilgenommen, an dem sich die rechtsradikale Szene Europas seit 1997 in der ungarischen Hauptstadt ein Stelldichein gibt.

Prozess gegen Antifa-Aktivistin schockt Italien

Im Rahmen einer „Gedenk- und Wandertour“ am 10. Februar jeden Jahres wird dabei an den „heroischen Befreiungskampf“ ungarischer und deutscher Soldaten gegen die Rote Armee erinnert – auf beiden Seiten der Front kamen damals weit mehr als 100.000 Menschen ums Leben.

Ausgerechnet wenige Tage vor dem diesjährigen Gedenkmarsch am vergangenen Samstag sorgte der Prozess gegen die italienische Antifa-Aktivistin Ilaria Salis, die in Budapest in Untersuchungshaft ist, für internationales Aufsehen.

Laut ungarischer Staatsanwaltschaft soll sich Salis, eine 39-jährige Lehrerin aus Mailand, an den „heimtückischen Gewalttaten“ gegen einige Rechtsextremisten im Vorjahr beteiligt haben. Sollte die Italienerin verurteilt werden, droht ihr eine Haftstrafe von elf Jahren.

Proteste in Italien fordern regelmäßig die Freilassung Ilaria Salis. © AFP/Piero Cruciatti

Neben dem unverhältnismäßig hohen Strafmaß sorgte europaweit auch die Art und Weise für Empörung und Entsetzen, wie Salis vor Gericht geführt worden war, nämlich dreifach gefesselt an einer Bärenleine.

Ein Mitarbeiter der ungarischen Menschenrechtsorganisation Helsinki-Komitee, Zsolt Zádori, wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gemäß des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eine „unnötige Fesselung“ wie im Falle von Salis eine „Grundrechtsverletzung“ sei.

Neonazi-Treff in Europa Seit 1997 pilgern Europas Neonazis nach Budapest , um dort Anfang Februar dem „Tag der Ehre“ zu „gedenken“.

, um dort Anfang Februar dem „Tag der Ehre“ zu „gedenken“. Deutsche Waffen-SS, Wehrmacht und ungarische Kollaborateure hatten am 11. Februar 1945 versucht, die Belagerung Budapest durch die Rote Armee zu durchbrechen – erfolglos.

versucht, die Belagerung Budapest durch die Rote Armee zu durchbrechen – erfolglos. Zehntausende Soldaten sind dabei gestorben , an sie wollen die Rechten jährlich erinnern.

, an sie wollen die Rechten jährlich erinnern. Das rechtsextreme „Blood and Honour“-Netzwerk soll seit 2003 die Organisation des Aufmarschs übernommen haben.

Zádori schrieb dieses „entwürdigende“ Vorgehen gegenüber Salis der „populistischen Justizpolitik“ der Regierung von Viktor Orbán zu, die auf Angstmache und Abschreckung setze. Unter Orbán, der seit 2010 regiert, ist der Rechtsstaat in Ungarn nach und nach beschnitten worden. Außerdem hat der ungarische Premier als Fürsprecher einer „illiberalen Demokratie“ das junge demokratische Fundament des Landes systematisch untergraben und einen autoritären Staat errichtet.

Hohe Polizeipräsenz bei Naziaufmarsch

Kritiker werfen Orbán auch vor, dass er mit dem Rechtsextremismus äußerst nachsichtig umgehe. Die neonazistischen Aufmärsche am „Tag der Ehre“ seien denn auch der beste Beweis dafür.

Von der ungarischen Polizei unbehelligt marschieren dabei Hunderte Rechtsextremisten Jahr für Jahr in historischen Uniformen auf, die häufig mit Symbolen des Dritten Reichs versehen sind. Zeitgleich finden seit Jahren auch antifaschistische Gegendemonstrationen in Budapest statt. Wohl wegen der hohen Polizeipräsenz blieben gewalttätige Übergriffe am Samstag aber aus.

Budapester Antifa-Prozess Die 39 Jahre alte Ilaria Salis soll im Februar 2023 mit anderen Beteiligten aus der linken Szene eine Gruppe von Rechtsextremen angegriffen haben, die an eine Aktion der Waffen-SS und ungarischer Soldaten im Jahr 1945 erinnern wollten. Dabei wurden nach Angaben der Behörden neun Menschen verletzt, sechs davon schwer. Die Italienerin und eine mitangeklagte Deutsche bestreiten die ihnen zur Last gelegten Taten. Der Prozess wurde inzwischen auf Mai vertagt. Ende Januar forderte Italiens Außenminister Antonio Tajani von der Regierung in Budapest, die 39-jährige Lehrerin ausreisen zu lassen. (dpa)

In der regierungstreuen Presse Ungarns wurden derweil Breitseiten gegen Antifa-Aktivistin Salis abgefeuert. In einem Meinungsartikel der Zeitung „Magyar Nemzet“ bezeichnet der Publizist László Szentesi Zöldi Salis als „dumm wie einen Kürbis“. Vor hundert Jahren wäre sie wegen ihres Vergehens noch „in vier Fünfteln der Welt gesteinigt worden“, schreibt Szentesi Zöld.

Im ebenfalls regierungsnahen Blatt „Magyar Hírlap“ wiederum bezichtigt der Kommentator Pál Dippold die italienische Aktivistin und deren Umfeld der Lüge. Salis und andere Mithäftlinge hatten über die „unmenschlichen Zustände“ in der ungarischen Haftanstalt geklagt.

Sie berichteten unter anderem von Bettwanzen, Ratten und mangelnder Hygiene. Nichts von dem sei wahr, kritisiert Dippold. Mit den ungarischen Gefängnissen sei „alles in bester Ordnung“. Unterdessen sind auf der Mauer um den Budapester Zoo Poster angebracht worden, auf dem Salis am Galgen hängt.