Neue China-Strategie So will Deutschland mit Peking umgehen – die sechs wichtigsten Punkte

Um kaum ein außenpolitisches Papier wurde in den vergangenen Jahren so viel gestritten, kaum eines war so wichtig: Am Donnerstag hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die lang erwartete China-Strategie im Mercator Institut für China Studien (Merics) vorgestellt.

China sei, heißt es darin, für Deutschland „gleichzeitig Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale”. Das „Verhalten und Entscheidungen Chinas“ führten dazu, „dass die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in unserer Beziehung in den vergangenen Jahren zugenommen haben.“ China habe sich verändert, unterstrich Baerbock bei ihrer Präsentation. „Und deshalb muss sich unsere China-Politik verändern.“ Wie das funktionieren soll, steht nun auf 64 Seiten geschrieben. Die wichtigsten Punkte.

83 Wochen hat die Regierung an der China-Strategie gearbeitet.

Menschenrechte

Eine deutsche China-Politik, in der Menschenrechte hinter Wirtschaftsdeals verschwinden, soll es nicht mehr geben. „Die Menschenrechte sind für die Politik der Bundesregierung zentral“, heißt es in dem Papier. Anders als China es praktiziert, seien sie „nicht relativierbar, sondern unveräußerlich und weltweit gültig“.

Schon auf der ersten Seite des Papiers steht: „Unerwünschte Meinungen werden zensiert, Kritikerinnen und Kritiker werden verfolgt, der Zugang zum freien Internet und vielen internationalen Medien ist gesperrt, eine freie Berichterstattung findet nicht statt.“ Das habe auch das Verhältnis zu Deutschland verändert. Herausgehoben werden die „schwerwiegenden“ Menschenrechtsverletzungen gegen die uigurischen und tibetischen Minderheiten sowie die Repression in Hongkong.

Nathan Law, der im Vereinigten Königreich politisches Asyl bekam, ist einer von acht demokratischen Aktivisten, auf die in Hongkong ein „Kopfgeld“ wie Baerbock sagt, von je einer Million HK-Dollar stehen. © Imago/Hesther Ng

Bei ihrer Rede am Donnerstag erinnerte Baerbock gleich eingangs daran, dass kürzlich ein „Kopfgeld“ von je einer Million Hongkong-Dollar auf acht Hongkonger Demokratieaktivisten ausgelobt wurde. In dem federführend von ihrem Auswärtigen Amt erarbeiteten Dokument, publiziert am sechsten Todestag des in chinesischer Haft gestorbenen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, heißt es, Deutschland unterstütze globale Sanktionen „bei schweren Menschenrechtsverletzungen auch in China“.

Taiwan

Nie hat sich Deutschland in einem Regierungspapier ausführlicher zu Taiwan geäußert als in der China-Strategie. 13-mal wird der demokratische Inselstaat genannt, den die Volksrepublik immer stärker mit gewaltsamer Annexion bedroht. Die im Juni publizierte Nationale Sicherheitsstrategie hatte Taiwan noch mit keinem Wort erwähnt, was Asien-Experten kritisiert hatten.

„Die Sicherheit in der Straße von Taiwan ist von zentraler Bedeutung für Frieden und Stabilität in der Region und weit darüber hinaus“, heißt es nun. „Eine Veränderung des Status quo in der Straße von Taiwan darf nur friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen. Eine militärische Eskalation würde auch deutsche und europäische Interessen berühren.“ Chinas Drohungen gegen Taiwan, so die Essenz, sind keine regionale, sondern eine globale Gefahr.

Die China-Strategie hält fest, dass Deutschland seine Beziehungen zu dem Inselstaat ausbauen will. Anfang Juli empfing Bundesjustizminister Marco Buschmann erstmals seinen taiwanesischen Amtskollegen Ching-Hsiang Tsai. © Twitter/MarcoBuschmann

Aber: Im Vergleich zu einem Ende 2022 geleakten Textentwurf der China-Strategie fehlt der deutlichste Satz: „Chinas militärische Drohungen stehen nicht im Einklang mit dem Gewaltverbot der VN-Charta“, hatte es damals geheißen. Gut möglich, dass dies dem Kanzleramt zu scharf war.

Auch ist nicht mehr explizit die Rede davon, dass Deutschland sich der Forderung des Europäischen Parlaments anschließe, ein bilaterales Investitionsabkommen der EU mit Taiwan zu prüfen. Man unterstütze jedoch weiter die Einbeziehung Taiwans bei den Vereinten Nationen – bei gleichzeitigem Bekenntnis zur „Ein-China-Politik“, nach der Deutschland aus Rücksicht auf Peking keine offiziellen Beziehungen zu Taiwan unterhält.

Ebenso entschärft wurde in der Endfassung eine Passage über Chinas vom ständigen Schiedshof in Den Haag als unhaltbar beurteilten Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer. Waren in dem Entwurf noch „die völkerrechtswidrigen territorialen Ansprüche Chinas im Südchinesischen Meer, die de facto Okkupation umstrittener Inselterritorien und deren Militarisierung“ kritisiert worden, heißt es nun vage: „Die Lage im Südchinesischen Meer ist auf Grund ungeklärter Territorialkonflikte und zunehmender Militarisierung angespannt.“

Ukraine-Krieg

Wie bereits bekannt, ist die Regierung unzufrieden mit Pekings fehlender Unterstützung für Kiew: „Chinas Propaganda verstärkt russische Narrative in Bezug auf Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine.“ Dies erfordere auf allen Ebenen, auch auf der europäischen, eine „systematische evidenzbasierte Beobachtung und Bekämpfung.“

China verteidige „die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine nicht glaubwürdig“, kritisiert die Bundesregierung. Die Staatschefs von China und Russland, Xi Jinping und Wladimir Putin, betrachten einander als Partner gegen den Westen. © REUTERS/Pool

Kritisiert wird auch Chinas Verhältnis zu Russland, das insbesondere seit Moskaus Angriff „für Deutschland von unmittelbarer sicherheitspolitischer Bedeutung“ sei. China verteidige „die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine nicht glaubwürdig“, unterstütze aber „gleichzeitig gegen die Nato gerichtete russische Narrative“. Berlin wolle hierzu weiter mit Peking im Dialog bleiben und zu einer klaren Positionierung drängen.

Wirtschaft

Als Reaktion auf die neue Strategie ließ die chinesische Botschaft in Berlin verlauten, man hoffe, dass Deutschland seine Entwicklung „rational, umfassend und objektiv“ betrachte. China sei Deutschlands Partner bei der Bewältigung von Herausforderungen, kein Rivale. „Zwanghaftes ‚De-Risking‘ auf der Grundlage von ideologischen Vorurteilen und Wettbewerbsangst ist nur kontraproduktiv und verschärft die Risiken künstlich“, lautete die Kritik.

Dabei wird in dem neuen Papier durchaus die Bedeutung Chinas als wichtigster Handelspartner betont. Zugleich stellt die Bundesregierung fest, dass die chinesischen Abhängigkeiten von Europa bereits abnehmen, andersherum jedoch weiter wachsen. Insofern sei eine Diversifizierung der Wirtschaftsbeziehungen geboten.

Die Debatte um einen Teileinstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco an einem Hamburger Hafenterminal, den das Kanzleramt schließlich erlaubte, hat die Aufmerksamkeit auf Abhängigkeiten gelenkt. © dpa/Christian Charisius

Zudem wird Deutschland Unternehmen nicht mehr unbegrenzte Sicherheitsgarantien für Investitionen in China gegeben. Sollte es zu einem politischen Konflikt mit der Volksrepublik kommen, etwa bei einem Überfall auf Taiwan, müssten die Konzerne ihre getätigten Risiken selbst tragen und bekämen keine staatliche Entschädigung mit Steuergeldern.

298 Milliarden Euro betrug das Handelsvolumen von China und Deutschland 2022.

Klimawandel

Die Volksrepublik ist der weltweit größte CO2-Verursacher, weshalb die Bundesregierung hier großes Potenzial für eine konstruktive Zusammenarbeit sieht, wie bereits bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen im Juni formuliert worden war. „Ohne China wird die Klimakrise nicht zu bewältigen sein“, heißt es in dem Papier. Besonders im Klimaschutz sei Peking ein „unverzichtbarer Partner“, dessen Entscheidungen in diesem Gebiet Folgen für die ganze Welt hätten.

Europäische Union

Bislang wich die deutsche Position teils, insbesondere bei den Wirtschaftsinteressen, von der europäischen Position zu China ab. Das soll sich nun, so zumindest der Vorsatz, ändern: „Unsere China-Strategie steht fest auf dem Boden der gemeinsamen China-Politik der EU.“ Künftig soll stärker am selben Strang gezogen und ein EU-China-Gipfel geschaffen werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die im April Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping traf, mahnt zu mehr europäischer Einheit im Umgang mit Peking. © picture alliance / Xinhua News Agency/Yao Dawei

Vielsagend ist hier auch die Entscheidung Baerbocks, die China-Strategie beim Thinktank Merics vorzustellen. Bei dem von China sanktionierten Institut hatte im März bereits EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen eine kritische Grundsatzrede gehalten, in der sie zu europäischer Einheit im Umgang mit China aufrief. Die Wahl kann auch als leise Kritik Richtung Kanzler Olaf Scholz (SPD) verstanden werden, der vergangenen Herbst allein nach Peking reiste statt etwa mit von der Leyen, wie es Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dieses Frühjahr tat.

Fazit

„China dürfte aufatmen, denn die Strategie offenbart keine Kehrtwende der deutschen (Ein-)China-Politik“, resümiert Angela Stanzel, China-Expertin an der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Angela Stanzel ist China-Expertin in der Forschungsgruppe Asien der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

„Deutschlands Partner in Europa und den USA dürften derweil auf die kritischen Themen gewartet haben, die ja ebenfalls genannt werden, wie die Bedeutung Taiwans für Deutschland oder Chinas Verhältnis zu Russland. Es ist also für jeden etwas dabei.“

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen attestiert dem Papier im Gespräch mit dem Tagesspiegel „viel richtige Beschreibung“, bleibt aber skeptisch: „Eine Strategie ist das nicht. Zu den großen Fragen, die sich für Deutschland stellen, finde ich keine Antworten: Wie bereiten wir uns konkret auf die Möglichkeit vor, dass China Taiwan angreift? Was tun wir, um unsere wirtschaftliche Abhängigkeit zu reduzieren? Die Bundesregierung hat viele Beschwörungsformeln über De-Risking, aber keinen konkreten Plan.“

Es gebe einen „fundamentalen Dissens zwischen Kanzler und Außenministerin“ darüber, was Risikominderung bedeute, kritisiert Röttgen. Das Mantra, Deutschland wolle „kein De-Coupling, sondern De-Risking“, auf das vor allem Olaf Scholz Wert legt und das auch Einzug in die China-Strategie fand, sei inhaltsleer. „Es fordert doch niemand De-Coupling! Wenn man immer betont, dass man etwas ablehnt, das aber auch sonst niemand will, ist das schon ein Indikator für mangelnde Ernsthaftigkeit.“

Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Donnerstag in Berlin, dass das De-Risking zu den zentralen Bestandteilen der China-Strategie gehöre. „An der wirtschaftlichen Verflechtung mit China wollen wir festhalten. Abhängigkeiten in kritischen Bereichen wollen wir jedoch verringern.“ Dies entspreche dem Ansatz der G-7-Staaten. „Wir wollen uns nicht gegenüber China verschließen, sondern ausgewogene Partnerschaften in Asien auf- und ausbauen“, so Hebestreit.

Auf die Frage, ob die China-Strategie eher die Handschrift von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) oder von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) trage, antwortete Hebestreit, dass das Papier einstimmig im Kabinett beschlossen worden sei. Die Strategie trage die Handschrift der gesamten Bundesregierung und sei sowohl von Scholz als auch von Baerbock gelobt worden.