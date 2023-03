Neue Proteste in Frankreich Aufnahmen zeigen die grenzenlose Wut über Macrons Rentenreform

In Frankreich hat am Donnerstag eine neue Runde von Streiks und Protesten gegen die Rentenreform begonnen. Trotz eines Beschwichtigungsversuchs von Präsident Emmanuel Macron gingen in verschiedenen Städten wieder Tausende auf die Straßen.

Die Proteste richten sich gegen die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre und das Vorgehen der Regierung. 12 000 Polizisten und Gendarmen sind im Einsatz. Insgesamt rechnen die Behörden in Frankreich über den gesamten Tag landesweit mit insgesamt 800.000 Demonstranten.

Die Mitte-Regierung will mit der Anhebung des Eintrittsalters eine drohende Lücke in der Rentenkasse schließen. Vor einer Woche verschärfte sich der Streit, weil Macron den Text ohne Abstimmung durch die Nationalversammlung drückte.

Eine Bilderauswahl von den Protesten am Donnerstag.

Ein Demonstrant in Nizza trägt eine Maske mit dem Abbild Macrons. © REUTERS/ERIC GAILLARD

Demonstrierende in Westen der Gewerkschaft CGT halten rote Fackeln während einer Demonstration in Nizza. © REUTERS/ERIC GAILLARD

Brennende Trümmern während einer Kundgebung in Rennes. © AFP/DAMIEN MEYER

Die französische Bereitschaftspolizei CRS reagiert mit Tränengas auf Zusammenstöße mit Demonstranten in Nantes. © REUTERS/STEPHANE MAHE

Demonstrierende während einer Demonstration am „Vieux Port“ in Marseille. © AFP/NICOLAS TUCAT

Demonstrierende stehen neben brennenden Mülltonnen in Nantes. © REUTERS/STEPHANE MAHE

Auch in Bordeaux gingen die Menschen auf die Straßen. (Fred Tanneau/AFP) © AFP/FRED TANNEAU

„Macron, du bist ein Betrüger“, steht auf dem Plakat einer Demonstrantin in Marseille. © AFP/CHRISTOPHE SIMON

Le Havre zählte ebenfalls zahlreiche Demonstrierende. © AFP/LOU BENOIST

Ein Demonstrant wirft eine Tränengasgranate auf die Bereitschaftspolizei in Rennes. © AFP/DAMIEN MEYER

Die französische Bereitschaftspolizei geht in Nantes in Stellung. © REUTERS/STEPHANE MAHE

(dpa)

