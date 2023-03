„Ohne Vorbedingungen“ Lukaschenko ruft zu Waffenruhe in der Ukraine auf

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko fordert einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine sowie Gespräche für eine dauerhafte Friedenslösung.

In einer Rede an die Nation erklärt er, für eine Feuerpause dürfe es keine Vorbedingungen geben.

Die Ukraine warnte er vor der allgemein erwarteten Gegenoffensive. Diese würde Verhandlungen zwischen den Regierungen in Moskau und Kiew unmöglich machen.

Lukaschenko ist enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieser hatte eine Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus angekündigt, das sowohl an Russland als auch an die Ukraine grenzt. (Reuters)

Zur Startseite