Palmöl statt Kokain Grüne Revolution an der Karibikküste

Nicht weit weg von Cartagena de Indias liegt das kleine Örtchen Maria La Baja. Hier findet abseits der Touristenströme, die es an die kolumbianische Karibikküste zieht, eine kleine nachhaltige Revolution statt. Im Zentrum dieser Kehrtwende steht das Palmöl. Nachhaltig angebaut und sozial gerecht bezahlt soll das Produkt ein Vorbild werden für ein Land, in dem immer noch ein Drogenkrieg herrscht. Erntehelfer Jose Domingo Salvador berichtete jüngst der Katholischen Nachrichtenagentur von den Vorzügen der Arbeit auf der lokalen Finca: „Hier bekommen wir nicht nur feste Jobs, ein festes Monatsgehalt und Urlaubstage, sondern auch eine Renten- und Krankenversicherung.“

Das ist nicht wirklich alltäglich im Land, das immer noch Kokainproduzent Nummer eins der Welt ist. Das gerade erst mit 198 ermordeten Umweltschützern, Sozialaktivisten und Menschenrechtsverteidigern einen neuen blutigen Rekord seit Unterzeichnung des weltweit beachteten Friedensvertrages von 2016 zwischen der ehemaligen FARC-Guerilla und dem Präsidenten sowie späteren Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos erlebt. Das immer noch unter Massakern linksextremer Guerillagruppen, rechtsextremer Paramilitärs und alltäglicher Kriminalität leidet.

Kolumbien liegt im Norden Südamerikas, die Landschaft ist von Regenwäldern und zahlreichen Kaffeeplantagen geprägt. © Rita Boettcher

Diese Gruppen rekrutieren ihren Nachwuchs vor allem aus den ärmsten Bevölkerungsschichten, meist vom Land, wo es kaum eine andere Perspektive als den Koka-Anbau gibt. Denn es fehlt an Infrastruktur, um Agrar-Produkte auf die Märkte zu bringen. Die Kämpfe der Guerilla, der Paramilitärs und der Drogenbanden um die Vorherrschaft im Drogenhandel beherrschen die Szenerie und verhindern praktisch jede Weiterentwicklung auf dem Land. Um so spannender ist der Aufstieg des nachhaltigen Palmölsektors. Früher hatte Jose Domingo noch seine eigene kleine Farm. Er baute Bananen und Yuca für den Eigenverbrauch an, den Rest verkaufte der 47-jährige Erntehelfer auf dem Wochenmarkt in seinem Heimatdorf Mandinga im Hinterland der kolumbianischen Karibikküste.

Mit Indonesien und Malaysia können wir nicht konkurrieren. Also haben wir unsere Nische mit sozialverträglich und umweltfreundlich produziertem Palmöl gesucht. Andres Felipe Garcia, Verband kolumbianischer Palmöl-Unternehmen

Doch Jose Domingo erlebte, was so viele Kleinbauern durchmachen musste. Entweder war der Transport zu teuer oder der Verkauf brachte zu wenig ein. Denn für seine Früchte und Gemüse konnte Jose Domingo angesichts der einkommensschwachen Kundschaft selbst nur wenig verlangen.

„Damit konnte ich meine Familie nicht mehr ernähren“, sagt der Vater dreier Kinder. In einer solchen Situation stellt sich für viele Menschen die Frage, wie die eigene Familie durchbringen, wenn es trotz harter Arbeit von bis zu 12, manchmal 16 Stunden am Tag nicht reicht.

Jose Domingo hatte Glück und fand vor etwa fünf Jahren auf der Palmöl-Finca Rionilo in Maria La Baja eine Anstellung. Sie sollte sein Leben verändern. Anders als bei der Kaffeeproduktion im berühmten „Triángulo del Café“ (Kaffeedreieck) in Zentralkolumbien oder auf den Kakao-Plantagen wo es oft nur einen Tageslohn gibt, der meist auch noch abhängig ist vom in den letzten Jahren oft gesunkenen Kaffeepreis auf dem Weltmarkt, ist die Arbeit hier sozial abgesichert.

Ein Arbeiter auf einer Palmöl-Plantage im Nordosten Kolumbiens. © Bloomberg via Getty Images / Bloomberg

So ganz freiwillig haben die Unternehmer in Kolumbien das allerdings auch nicht getan. Mit den gigantischen oft auf abgeholzten ehemaligen Regenwaldlandschaften entstandenen industriellen Palmöl-Plantagen in Indonesien und Malaysia können die Südamerikaner nicht mithalten. Also suchten sie sich eine Nische: Nachhaltig angebautes Palmöl.

Dafür gibt es einen stetig wachsenden Markt, das Produkt ist sozial- und umweltverträglich. Es ist also wie gemacht für eine sich im Wandel befindliche internationale Kundschaft, die nicht mehr nur nach dem Preis, sondern auch nach den Produktionsbedingungen fragt und sicher sein will, dass dafür nicht die Umwelt und das Klima zerstört wird.

In Kolumbien ist man stolz auf die Errungenschaften, die Vorbildcharakter haben und einen Ausweg aus einer verzwickten Lage aufzeigen können. Sie passt ins Konzept von Kolumbiens neuem linken Präsident Gustavo Petro, der sein Land gerne zu einer „Quelle des Lebens“, der Landwirtschaft und der nachhaltigen Produktion machen will. Bislang war sein Start allerdings holprig, da kommen solche Geschichten wie vom Palmöl gerade richtig, auch wenn sie schon vor seiner Amtszeit ihren Anfang nahm.

7000 Palmöl-Produzenten gibt es in Kolumbien, 85 Prozent sind Kleinbauern

„Wir haben es in den letzten zehn Jahren geschafft, dass 83 Prozent aller Angestellten im Palmöl-Sektor einer formellen Beschäftigung mit festen Arbeitsverträgen und Versicherungen nachgehen können“, sagt Andres Felipe Garcia. Er ist beim Verband kolumbianischer Palmöl-Unternehmen Fedepalma für „nachhaltige Entwicklung“ zuständig.

Was auf den ersten Blick und aus europäischer Perspektive selbstverständlich klingt, ist aus kolumbianischer Sicht fundamental. Arbeitskräfte, die nicht mehr als Tagelöhner von der Hand in den Mund leben müssen, sind nicht mehr anfällig für die Abwerbeversuche des schnellen Geldes der bewaffneten Banden. Das Konzept Palmöl-Finca Rionilo ist also auch aktive Friedensarbeit.

Ein Palmölriese ist Kolumbien aber noch lange nicht. Das Land gilt zwar laut aktueller Statistik als der viertgrößte Palmölproduzent, doch mit nur zwei Prozent am globalen Markt ist die Nation mit den vielen verschiedenen Landschaft immer noch ein Zwerg. Allein Indonesien und Malaysia produzieren rund 80 Prozent des weltweiten Palmöls. „Damit können wir nicht konkurrieren. Also haben wir unsere Nische mit sozialverträglich und umweltfreundlich produziertem Palmöl gesucht“, erklärte Garcia.

Die Strategie zahlt sich aus, heute ist Kolumbien immerhin Marktführer für nachhaltiges Palmöl. Und was Brasiliens neuer (alter) Präsident Lula da Silva für den Amazonas-Regenwald erreichen will, haben die Kolumbianer fast schon geschafft. Das selbsterklärte Ziel der „Null-Abholzung“ ist greifbar nah.

Ein deutlich längerer Weg ist es allerdings, ausschließlich nachhaltiges Palmöl zu produzieren. Nach Angaben des kolumbianischen Palmöl-Verbandes haben sich von den rund 7000 Palmöl-Produzenten, von denen etwa 85 Prozent als Kleinbauern gelten, bislang nur knapp die Hälfte die internationalen Nachhaltigkeits-Zertifikate verdient. Alejandro Espitia, Besitzer der Rionilo-Plantage, versichert, es zahle sich aus, nachhaltig zu produzieren: „Unsere Produktionskosten sind mit der Zeit deutlich gesunken.“ Statt teurer Düngemittel und Agrar-Gifte, die in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine noch einmal kostspieliger und knapper wurden, setzen die Kolumbianer auf den Schutz der Biodiversität. Auf den Boden seiner Plantagen gibt es deswegen Deckpflanzen.

Als Düngemittel dient Hühnerkot, herabfallende Palmenblätter sind als Biokompost willkommen. Bei der Ernte kommen elf Wasserbüffel statt Traktoren zum Einsatz. Espitia berichtet außerdem: Durch die grüne Bodendecke gehe weniger Wasser verloren. Langsam aber stetig spricht sich in der Region der Erfolg des nachhaltigen Palmölprojekts herum, die Zahl der nachhaltig produzierender Palmöl-Bauern wächst nach Angaben des Verbandes stetig. Die Politik versucht nun die Koka-Bauern zu bewegen, umzusatteln. Das wäre der ideale Weg, aus dem ewigen Kreislauf zwischen Drogenhandel, Drogenkrieg und Armut herauszukommen.

Die Zukunftsaussichten sind durchaus vorhanden: „Bis 2050 werden etwa neun Milliarden Menschen auf der Erde leben. Die müssen ernährt werden“, heißt es aus dem Verband. Kolumbiens nachhaltige Palmölbauern sind bereit zu liefern. (mit KNA)

