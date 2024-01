Präsidentschaftswahl im März Russland eröffnet auch Wahllokale in den USA

Russland will für die geplante Präsidentschaftswahl im März für seine Bürger auch in den USA Wahllokale einrichten. „In den USA planen wir die Eröffnung von drei Wahllokalen: in unserer Botschaft in Washington sowie in unseren Konsulaten in New York und in Houston“, erklärte der russische US-Botschafter, Anatoli Antonow, in einem am Mittwoch von der russischen Botschaft veröffentlichten Interview.

Der Westen hat die Ukraine seit der russischen Offensive im Februar 2022 mit massiven Militär- und Wirtschaftshilfen unterstützt und scharfe Sanktionen gegen Moskau verhängt.

Zuvor hatte Moskau mitgeteilt, es gebe noch keine Entscheidung darüber, ob auch Wahllokale in „unfreundlichen“ europäischen Ländern für die Abstimmung eröffnet würden. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte vergangene Woche, dass eine Entscheidung bis Ende Januar getroffen werde. Die Länder würden gebeten, „die Sicherheit zu gewährleisten“. Nachdem Moskau Truppen in die Ukraine entsandt hat, sind tausende Russen aus ihrem Land geflohen. Viele von ihnen leben in EU-Ländern.

Im Dezember hatte Russlands Präsident Wladimir Putin seine Kandidatur für die am 17. März stattfindende Wahl offiziell angekündigt, der 71-Jährige will weitere sechs Jahre regieren. Putin ist seit dem Jahr 2000 in Russland an der Macht. (AFP)