Prigoschin will Putin stürzen Der Tag des Wagner-Aufstands in Bildern

In der Nacht zum Samstag ist ein seit Monaten schwelender Konflikt zwischen Jewgeni Prigoschin, dem Chef der Söldnerarmee Wagner, und der russischen Regierung eskaliert.

Nachdem Prigoschin die offizielle russische Kriegsbegründung als Lüge bezeichnet und Verteidigungsminister Sergej Schoigu vorgeworfen hatte, einen Angriff auf die Söldnergruppe Wagner befohlen zu haben, rückte Prigoschin von der Ukraine aus nach Russland ein und nahm am Morgen die Stadt Rostow am Don ein.

Abends beorderte Prigoschin seine Truppen „wie geplant in die entgegengesetzte Richtung in die Feldlager“ – um Blutvergießen zu vermeiden, wie er sagte. Die weitere Entwicklung ist offen. Die Wagner-Söldner sind eigenen Angaben zufolge bis auf 200 Kilometer an Moskau herangerückt. So oder so steht fest: Nie zuvor wurde Putins Macht in diesem Maße herausgefordert. Es folgen die Bilder eines historischen 24. Juni 2023.

Soldaten des privaten russischen Militärunternehmens Wagner auf einer Straße in Rostow am Don © IMAGO/SNA/IMAGO/Sergey Pivovarov

Wagner-Kampfflugzeuge und ein gepanzertes Fahrzeug im Hauptquartier des südlichen Militärbezirks in Rostow am Don © Imago/Erik Romanenko

Jewgeni Prigoschin (mit Basecap) und Kämpfer der Wagner-Gruppe im Hauptquartier des südlichen Militärbezirks in Rostow am Don; das Bild stammt aus einem am 24. Juni 2023 veröffentlichten Video. © REUTERS/VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Soldaten und militärische Ausrüstung von Wagner auf einer Straße in Rostow am Don, davor Zivilisten © IMAGO/SNA/IMAGO/Sergey Pivovarov

Wiederum Wagner-Söldner auf einer Straße in Rostow am Don © IMAGO/SNA/IMAGO/Sergey Pivovarov

St. Petersburg: Vor dem Wagner-Zentrum sind Polizeifahrzeuge zu sehen. Der russische Föderale Sicherheitsdienst FSB hat ein Strafverfahren gegen Jewgeni Prigoschin eingeleitet, wegen Aufrufen zu einer bewaffneten Meuterei. © imago/ITAR-TASS/IMAGO/Valentin Yegorshin

Jewgeni Prigoschin trifft sich mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister Russlands, Yunus-Bek Yevkurov, im Hauptquartier des südlichen Militärbezirks der russischen Streitkräfte in Rostow am Don. Das Bild ist ein Ausschnitt aus einem am 24. Juni 2023 veröffentlichten Video. © REUTERS/VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Angesichts des Putschversuchs hält der russische Präsident Putin am Morgen des 24. Juni eine Fernsehansprache an die Nation. © IMAGO/SNA/IMAGO/Pavel Bednyakov