Pro und Contra Braucht es eine Begrenzung der Asylzahlen?

Nicht zum ersten Mal wird in Deutschland über Obergrenzen für die Aufnahme von Geflüchteten diskutiert. An diesem Streit mit dem damaligen CSU-Vorsitzenden und Innenminister Horst Seehofer wäre vor sechs Jahren um ein Haar die Regierung von Angela Merkel auseinandergebrochen.

Was heute dafür spricht. Und was dagegen.

Pro: Eine Begrenzung ist notwendig

Christoph von Marschall ist Diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegels.

Ja, Begrenzung ist nötig. Und möglich. Zum Beispiel mit Aufklärung in den Sprachen der Herkunftsländer, dass in Deutschland in der Regel weder Asylschutz noch Bleiberecht warten. Mit energischem Schutz der EU-Außengrenzen. Und konsequenter Rückführung in die sicheren Länder, über die Migranten hierherkamen.

Der Staat kann zudem analysieren, warum der Großteil nach Deutschland möchte statt in andere sichere Staaten. Und das Attraktivitätsgefälle verringern, soweit Rechtssystem und Menschenwürde das zulassen.

Migration ist keine Naturgewalt. Sie lässt sich steuern. Christoph von Marschall

Es ist nicht verwerflich, dass Menschen ein besseres Leben suchen. Aber ebenso wenig, wenn Deutschland und Europa Sicherheit, Recht und Humanität wieder in eine Balance bringen. In der Summe wird das alles die Zahl der Migranten nicht gegen null drücken – und soll es auch nicht –, aber deutlich reduzieren.

Die Migrationskrise 2015/16 hält neben der Erfahrung der Überforderung Lehren bereit. Migration ist keine Naturgewalt. Sie lässt sich steuern.

Als Hunderttausende Kriegsflüchtlinge aus Syrien und Afghanistan kamen, waren die Aufnahmeplätze hier mit Wirtschaftsflüchtlingen vom Balkan belegt. Deutsche Behörden schalteten Anzeigen in den Medien dort, ließen Migranten berichten, dass die Versprechen der Schlepper Lügen sind, und führten energischer zurück als zuvor. Binnen weniger Monate sanken die Zahlen vom Balkan beträchtlich.

2023 steuert die EU erneut auf eine Million Migranten zu. Die meisten wollen nach Deutschland. Die erdrückende Mehrheit ist nicht asylberechtigt. Auf dem Weg haben sie mehrere sichere Staaten durchquert.

Selbst wenn Deutschland ihnen „subsidiären Schutz“ vor Abschiebung in ihr Heimatland gewährt, dürfen sie in die sicheren Staaten auf ihrer Migrationsroute zurückgebracht werden. Das muss konsequenter geschehen.

Noch besser wäre es, sie würden erst in die EU gelassen, nachdem ihr Asylanspruch an der Außengrenze geprüft wurde. Wenn die EU wollte, könnte sie mit koordinierten Marineeinsätzen viele seeuntüchtige Boote an den gefährlichen Überfahrten hindern. Und Schiffbrüchige – wie es das Seenotrecht vorsieht – in den nächsten Hafen bringen. Der dürfte eher in Nordafrika als in Italien liegen.

Viele Probleme würden kleiner, wenn Deutschland seine Sonderwege beim Asyl beendet und sich an der Politik der großen Mehrheit der EU-Partner orientiert.

Contra: Die Politik des Nein richtet sich am Ende gegen die Demokratie

Andrea Dernbach ist Redakteurin im Ressort Internationale Politik des Tagesspiegels.

Asyl begrenzen? Nächste Frage: Und falls ja, wie? Seit Jahrzehnten dreht sich Migrationspolitik in Europa nur ums Begrenzen und Abwehren. Die Antwort ist seit einer ermüdenden Ewigkeit dieselbe. Aufrüstung der Außengrenzen, Pushbacks, Prügel am Rande der EU und an den Binnengrenzen, Lagerinternierung für die, die es dennoch schaffen. Maxime: Wenn wir nur hart genug sind, dann kommt niemand mehr.

Alles vielfach widerlegt, zunächst durch die Fluchtforschung: Es sind eben nicht die sogenannten Pullfaktoren – dass Menschen gerne kommen, weil es bei uns so schön ist –, von denen die europäische Politik so gerne fabuliert. Es sind die Pushfaktoren: Kriege, Vertreibung, Hunger, Menschenrechtsverletzungen. Mit dem, was jeweils in Syrien, Libyen, Eritrea passiert, steigen die Zahlen im Norden.

Der toxische Abwehrdiskurs ist längst in die Mitte gewandert und so etabliert, dass Zweifel daran keinen Platz mehr finden. Andrea Dernbach

Neuerdings muss das auch Großbritannien lernen, wo man an „take back control“ glaubte: Man müsse nur die Gouvernante in Brüssel loswerden, um auch die Migrationsfrage zu lösen. Doch trotz Brexit klettern die Ankunftszahlen dort rasant. Daran ändert auch eine Abwehrpolitik nichts, die sich in ihrer Brutalität eines traurigen Spitzenplatzes unter den westlichen Demokratien sicher sein kann.

Lernerfolge daraus? In Europas Öffentlichkeiten ist der toxische Abwehrdiskurs längst in die Mitte gewandert und so etabliert, dass Zweifel daran keinen Platz mehr finden. Der Schluss ist vielmehr: Wo ist der oder die, die noch brutaler vorgeht?

Diesen Wettlauf gegen die Realitätsverweigerung kann die Vernunft nicht gewinnen. Gewinnerin ist vielmehr eine extreme Rechte, die sich in dem Tempo weiter radikalisiert, in dem die demokratischen Parteien ihr in Migrationsfragen hinterherlaufen, Verständnis äußern oder gar ihre Rhetorik übernehmen.

Ist doch schließlich Volkswille, oder? Auch das ist Realitätsblindheit oder schlicht gelogen. Denn von welchem Volk reden wir? Die Bürger:innen von Danzig wählten jahrelang Paweł Adamowicz, der 2019 ermordet wurde, mit großer Mehrheit zu ihrem Bürgermeister. Adamowicz machte sich ausdrücklich für die Aufnahme von Flüchtlingen stark.

Die schrumpfende 1800-Seelen-Gemeinde Riace in Süditalien nahm ein paar hundert Flüchtlinge auf, auch um ihr Aussterben abzuwenden – bis Bürgermeister Domenico Lucano wegen Beihilfe zur illegalen Migration ins Gefängnis kam. Die Grausamkeit der Politik des Nein richtet sich erst gegen Geflüchtete, dann gegen alle. Und am Ende gegen die Demokratie.