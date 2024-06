„Putin-nah und antideutsch“ Wie gefährlich ist Le Pens Partei für Deutschland?

Seit Emmanuel Macron nach der herben Niederlage seines Mitte-Bündnisses bei der Europawahl die Nationalversammlung aufgelöst hat, blickt die Bundesregierung mit Sorge nach Frankreich: Was passiert, wenn der Rassemblement National (RN) in wenigen Wochen plötzlich die Parlamentsmehrheit hat und an der französischen Regierung beteiligt werden sollte? RN-Anführerin Marine Le Pen hatte jedenfalls schon vor Jahren erklärt: „Berlin ist nicht der richtige Partner für Paris.“