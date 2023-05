„Sie versuchen, unser Land zu zerstören“ Putin eröffnet Militärparade in Moskau

In Moskau findet die traditionelle Militärparade anlässlich des Sieges der Roten Armee über Nazi-Deutschland. Präsident Wladimir Putin wirft in seiner Rede anlässlich des Sieges der Roten Armee über Nazi-Deutschland dem Westen vor, Russland zerstören zu wollen.

„Gegen unser Vaterland wird ein echter Krieg geführt“, sagt Putin auf dem Roten Platz. Die westliche Elite säe Hass und Russophobie. „Sie versuchen, unser Land zu zerstören.“

„Alle im Land sind vereint, um unsere Helden zu unterstützen“, sagt Putin. Mit Blick auf den seit Februar 2022 gegen das Nachbarland geführten Krieg sagt er: „Wir sind stolz auf die Teilnehmer der militärischen Spezialoperation in der Ukraine.“ Es gebe nichts stärkeres als die Liebe der Russen zum Vaterland, sagt der Präsident weiter.

Tausende Soldaten, ausländische Staatsgäste

Offiziellen Angaben zufolge sollen auf dem Roten Platz rund 8000 Soldaten aufmarschieren – darunter offenbar auch Männer, die in den vergangenen Monaten in der Ukraine kämpften. Anders als ursprünglich angekündigt waren außerdem doch einige ausländische Staats- und Regierungschefs auf der Ehrentribüne zu Gast - nämlich aus den Ex-Sowjetrepubliken Belarus, Kasachstan, Tadschikistan, Turkmenistan, Kirgistan, Usbekistan und Armenien.

Der russische Präsident Wladimir Putin kommt am 9. Mai 2023 in Begleitung des usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev, des kasachischen Präsidenten Kassym-Jomart Tokayev und des armenischen Premierministers Nikol Pashinyan zur Militärparade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz im Zentrum Moskaus. © AFP/Sputnik/Gavriil Grigorov

Insbesondere nach einem Drohnen-Vorfall am Kreml war in den vergangenen Tagen immer wieder spekuliert worden, ob die Parade tatsächlich stattfindet oder eventuell doch aus Sicherheitsgründen abgesagt wird. In der Nacht zum vergangenen Mittwoch waren nämlich zwei Drohnen bis zum Kreml-Gelände vorgedrungen.

Über der Kuppel des Senatspalasts konnten sie von der Luftabwehr zum Absturz gebracht werden. Moskau macht Kiew für den angeblichen Anschlagsversuch auf Putin verantwortlich. Die Ukraine weist das zurück und spricht von einer russischen Inszenierung.

Der 9. Mai ist einer der wichtigsten Feiertage in Russland, an dem die Menschen der enormen Opfer gedenken, die die Sowjetunion während des sogenannten Großen Vaterländischen Krieges von 1941 bis 1945 gebracht hat.

Rund 27 Millionen ihrer Bürgerinnen und Bürger kamen dabei ums Leben. Dieses Jahr ist der Feiertag ist noch emotionaler aufgeladen, da Russland um Tausende Soldaten trauert, die in dem fast 15-monatigen Krieg in der Ukraine getötet wurden. (dpa/Reuters)