Putin schenkt Kim Jong Un ein Auto Warum ein russischer Luxuswagen für Pjöngjang gegen UN-Beschlüsse verstoßen könnte

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Berichten staatlicher Medien zufolge von Russlands Präsident Wladimir Putin als Zeichen ihrer guten Beziehungen ein Auto geschenkt bekommen.

Kim sei von dem „Präsidenten der Russischen Föderation ein in Russland hergestelltes Auto für seinen persönlichen Gebrauch überreicht“ worden, berichtete am Dienstag die amtliche Nachrichtenagentur KCNA in Pjöngjang.

Das Auto wurde am Sonntag von einem Sekretär des Zentralkomitees der Arbeiterpartei und der Schwester Kims, Kim Yo Jong, empfangen, wie nordkoreanische Medien am Dienstag berichteten. Kim Yo Jong habe Kims Dank an Putin übermittelt und das Geschenk als eine „klare Demonstration der besonderen persönlichen Beziehungen zwischen beiden Anführern“ bezeichnet.

Warum Putins Geschenk UN-Beschlüsse verletzen könnte

Um welche Automarke es sich handelte, wurde nicht genannt. In Südkorea wurde vermutet, dass das Geschenk unter die Kategorie Luxusgüter fallen und damit eine Verletzung von UN-Beschlüssen darstellen könnte.

Der russische Präsident Wladimir Putin and Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Wladiwostok im Jahr 2019. © Reuters/Pool

Diese untersagen unter anderem den Export solcher Güter nach Nordkorea. Das von Kim Jong Un autoritär regierte Land unterliegt wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen.

Südkorea verurteilt Putins Auto-Geschenk

Das südkoreanische Vereinigungsministerium verurteilte das Geschenk als Verletzung der 2017 auch von Russland beschlossenen Sanktionen gegen Nordkorea. Es sei „dreist“ von Nordkorea, Verstöße gegen die Sanktionen öffentlich zu machen, sagte ein Ministeriumsvertreter vor Journalisten.

Auch Russland müsse sich in der Angelegenheit „seiner Verantwortung als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats bewusst sein“. Moskau solle „jede Handlung unterbinden, die internationale Normen untergräbt“.

Kim Jong Un ist Fan von Luxusautos

Kim ist für seine Vorliebe für Luxusautos bekannt, unter anderem wurde er in SUVs der Marke Lexus und in Wagen der S-Klasse von Mercedes-Benz gesichtet.

Einem UN-Bericht aus dem Jahr 2021 zufolge hatte die Regierung in Pjöngjang versucht, Luxusfahrzeuge im Wert von über einer Million US-Dollar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Ningbo in China zu verschiffen, um sie anschließend nach Nordkorea zu liefern.

Bei der vielbeachteten Reise Kim Jong Uns nach Russland im vergangenen September hatte der nordkoreanische Machthaber auf Einladung von Putin auf dem Rücksitz von dessen Präsidentenlimousine Aurus Senat Platz genommen. Kim hatte sich in Russland in seiner Maybach-Limousine bewegt, die per Sonderzug von Nordkorea aus transportiert worden war.

Russland und Nordkorea sind Verbündete

Pjöngjang und Moskau sind traditionell Verbündete, haben ihre Beziehungen in der jüngeren Vergangenheit aber noch erheblich ausgebaut. Anfang Februar reiste eine Gruppe russischer Touristen für einen mehrtägigen Aufenthalt nach Nordkorea - als erste ausländische Gruppe seit der Corona-Pandemie.

Staaten wie die USA und Südkorea werfen Nordkorea vor, Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Waffen und Munition zu unterstützen. Russland verbraucht riesige Mengen an Geschossen und kommt Experten zufolge mit deren Produktion im eigenen Land nicht nach. Nordkorea wiederum unterliegt wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms zahlreichen UN-Sanktionen - und setzt westlichen Angaben zufolge auf den Transfer russischer Technologie. (dpa/AFP/Reuters)