Tagesspiegel Plus Putins Drohungen nach dem Anschlag : Was bedeutet das Blutbad in der „Crocus City Hall“ für den Krieg in der Ukraine?

Moskau will vom „Islamischen Staat“ nichts wissen und sieht Kiew hinter dem Anschlag. Putin droht mit Konsequenzen. Wird das den Kriegsverlauf beeinflussen? Zwei Fachleute nennen mögliche Szenarien.