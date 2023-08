Rauchsäule in Moskau Russische Hauptstadt meldet zweiten Drohnenangriff binnen einer Woche

Die Ukraine hat die russische Hauptstadt Moskau nach russischen Angaben erneut mit einer Drohne angegriffen, die aber abgeschossen worden sei. Das russische Verteidigungsministerium machte „das Regime in Kiew“ für die versuchte Attacke verantwortlich.

„Die Drohne wurde durch Mittel der elektronischen Kriegsführung neutralisiert und zerschellte in einem Waldgebiet westlich von Moskau“, teilte das Ministerium am Freitag im Online-Dienst Telegram mit.

Auch der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, gab den versuchten Drohnenangriff bekannt. Er betonte ebenfalls, die Drohne sei in einem Waldstück am Ufer des Flusses Moskwa zerschellt, „ohne große Schäden anzurichten“.

In sozialen Netzwerken wurden am Freitagvormittag Fotos und Videos von einer Rauchsäule geteilt, die an der Karamyschewskaja-Promenade emporstieg. © REUTERS/Ostorozhno Novosti/Uncredited

Auch nach Angaben des Verteidigungsministeriums gab es keine Schäden oder Opfer. Ziel der Drohne sei eine „Einrichtung“ auf Moskauer Stadtgebiet gewesen. Nähere Angaben zum Ziel machte das Ministerium nicht.

Flughäfen vorübergehend gesperrt

Der internationale Flughafen Moskau-Wnukowo sowie der Flughafen der knapp 200 Kilometer südwestlich von Moskau gelegenen Stadt Kaluga stellten vorübergehend den Betrieb ein. Mittlerweile sollen wieder Flugzeuge starten und landen, wie die staatliche Agentur Tass meldete.

Ein AFP-Reporter berichtete, Polizei und Ermittlungsbehörden seien am Absturzort der Drohne, nordwestlich vom Stadtzentrum. Der Verkehr wurde laut Ria Nowosti gesperrt. In sozialen Netzwerken wurden am Freitagvormittag Fotos und Videos von einer Rauchsäule geteilt, die an der Karamyschewskaja-Promenade emporstieg. Augenzeugen berichteten von einer Explosion.

Drohnenangriffe aus Moskau häufen sich

In den vergangenen Tagen und Wochen war Moskau wiederholt das Ziel von Drohnenattacken. Erst am Donnerstag hatte Russland mitgeteilt, dass zwei Drohnen mit dem Ziel Moskau abgeschossen worden seien.

Anfang des Monats war ein Bürokomplex im Geschäftsviertel der russischen Hauptstadt zweimal binnen zwei Tagen von Überresten einer Drohne getroffen worden. Im Mai waren zwei Drohnen über dem Kreml abgeschossen worden.

Moskau liegt rund 500 Kilometer von der Grenze Russlands zur Ukraine entfernt. Das Stadtgebiet und das Umland der russischen Hauptstadt waren nach dem Beginn der russischen Ukraine-Offensive im Februar vergangenen Jahres zunächst nur selten im Visier ukrainischer Drohnen. Die Regierung in Kiew äußert sich in der Regel nicht zu vergleichbaren Vorwürfen.

Vermutet wird hinter den Attacken die Ukraine, gegen die Russland seit mehr als 17 Monaten einen Angriffskrieg führt. Opferzahlen und Schäden in Russland stehen jedoch in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen in der Ukraine, wo bereits Tausende Zivilisten getötet wurden. (AFP/dpa/Reuters)