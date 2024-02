Rauschwaden über Göteborg Großbrand in schwedischem Spaßbad „Oceana“ ausgebrochen

In einem neuen, noch nicht eröffneten Wasserpark im schwedischen Göteborg ist am Montag ein Großbrand ausgebrochen.

Das bestätigte ein Sprecher des Freizeitparks Liseberg, zu dem das Spaßbad gehört, der Nachrichtenagentur TT. Demnach stehe das gesamte Gebäude in Flammen.

Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Menschen vor Ort verletzt. Sie konnten sich demnach selbst in medizinische Behandlung begeben. Die Brandursache des sich noch im Bau befindenden Wasserparks „Oceana“ war zunächst nicht bekannt.

Über dem Vergnügungspark „Oceana" steigt am 12. Februar 2024 dichter Rauch auf. Anwohner sollen Zuhause bleiben.

Göteborger sollen wegen Großbrand in Häusern bleiben

Auf Aufnahmen des schwedischen Fernsehsenders SVT war zu sehen, wie sich dunkler, dichter Rauch über der Stadt ausbreitete.

Der Einsatzleiter forderte die Einwohner in der Umgebung dazu auf, in den Häusern zu bleiben, Türen und Fenster zu schließen und Lüftungen auszuschalten. Die Gebäude in direkter Umgebung des Wasserparks, darunter ein Hotel, wurden der Polizei zufolge evakuiert.

Nach Angaben des Göteborger Vergnügungsparks waren keine Gäste im Spaßbad, als der Brand ausbrach. Der Wasserpark „Oceana“ sollte im Sommer eröffnet werden. Er soll Teil von Liseberg werden, dem größten Freizeitpark Skandinaviens. (dpa)