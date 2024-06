Reaktion auf „Provokationen“ Russland droht den USA wegen mutmaßlicher Aufklärungsdrohnen

Russland droht damit, gegen mutmaßliche US-Aufklärungsdrohnen über dem Schwarzen Meer vorzugehen. Verteidigungsminister Andrej Beloussow habe den Generalstab der Armee angewiesen, Vorschläge zu erarbeiten, um auf „Provokationen“ schnell reagieren zu können, teilt sein Ressort mit.

Russland habe eine verstärkte Aktivität von US-Drohnen in der Region festgestellt. Sie würden militärische Aufklärung betreiben und Zielinformationen sammeln, was die Ukraine zum Angriff auf russische Anlagen mit vom Westen gelieferten Waffen nutze, so das Ministerium.

Dies zeige die zunehmende Beteiligung der USA und der Nato-Staaten am Konflikt in der Ukraine. Solche Drohnenflüge erhöhten die Wahrscheinlichkeit von Zwischenfällen im Luftraum mit russischen Flugzeugen, was das Risiko einer direkten Konfrontation zwischen der Nato und Russland steigere.

Für solche Vorfälle wäre dann die Nato verantwortlich, betont das Verteidigungsministerium.

Drohungen gegen das westliche Verteidigungsbündnis gehören zur russischen Propaganda, die den Angriffskrieg in der Ukraine als Überlebenskampf mit den USA und deren Verbündeten beschreibt. Nach dem ukrainischen Raketenangriff auf die annektierte Krim sprach Russland von zivilen Opfern, gab Washington eine Mitverantwortung und drohte Konsequenzen an. In der attackierten Stadt Sewastopol ist die russische Schwarzmeerflotte stationiert. (Reuters/Tsp)