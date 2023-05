Renten-Protest als Motiv vermutet Großneffe von Brigitte Macron in Frankreich verprügelt

Der Großneffe von Brigitte Macron ist bei einem mutmaßlich politisch motivierten Angriff am Rande einer Demonstration gegen die Rentenreform in Frankreich verprügelt worden. Die französische Première Dame zeigte sich am Dienstag empört über die „Feigheit, Dummheit und Gewalt“ der Täter.

Präsident Emmanuel Macron nannte den Angriff „inakzeptabel und unsäglich“. Die Polizei nahm nach dem Vorfall am Montagabend acht Verdächtige fest.

„Ich habe diese Gewalt wiederholt angeprangert, die nur zum Schlimmsten führen kann“, erklärte die Frau des französischen Präsidenten. Ihr Verwandter, der 30-jährige Jean-Baptiste Trogneux, war in Amiens von Regierungsgegnern geschlagen worden. Sein Vater Jean-Alexandre Trogneux sagte der Nachrichtenagentur AFP, sein Sohn sei am Kopf, den Armen und Beinen getroffen worden.

„Er wurde angegriffen, weil er unser Großneffe ist“, sagte Emmanuel Macron nach seiner Ankunft in Island zu einem Gipfeltreffen des Europarates. „Gewalt hat in einer Demokratie keinen Platz“, betonte der französische Präsident.

Das Schokoladengeschäft des Großneffen von Brigitte Macron. © AFP/DENIS CHARLET

Der Vater des Opfers sagte, sein Sohn sei von einer Gruppe erkannt worden, die an einem Protest gegen die Rentenreform von Präsident Macron teilgenommen habe. Die Angreifer hätten ihn vor seinem Schokoladengeschäft verprügelt und „den Präsidenten, seine Frau und unsere Familie“ beleidigt, bevor sie weggelaufen seien. Sein Sohn sei in ärztlicher Behandlung. „Sie sind zu weit gegangen“, sagte der Vater.

Auch viele weitere Politiker verurteilten die Tat. „Ja zu demokratischer Debatte, nein zu Gewalt und Terror“, erklärte der Chef der konservativen Partei Les Républicains, Eric Ciotti. Der linke Politiker Alexis Corbière sprach von einer „feigen Tat“.

Der Angriff ereignete sich kurz nach einem TV-Interview mit Macron. Die von der Polizei festgenommenen acht Verdächtigen waren nach Angaben eines Polizeibeamten am Dienstag noch in Gewahrsam. Jean-Alexandre Trogneux zufolge handelt es sich bei den Festgenommenen um sechs Männer und zwei Frauen.

Die von Macron durchgesetzte Reform des Rentensystems in Frankreich beinhaltet unter anderem eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Das Gesetz sorgt in Frankreich seit Monaten für Proteste. Mehr als zwei Drittel der Franzosen lehnen die Rentenreform ab. (AFP)