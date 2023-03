Repression in Tunesien Wenn das Mittagessen beim Botschafter zur Gefahr wird

Die jüngste Repressionswelle in Tunesien muss die Europäer besonders beunruhigen. Denn sie ist nicht nur ein Zeichen für den immer autoritäreren Kurs von Präsident Kais Saied. Sie berührt auch direkt die Arbeit und Interessen westlicher Länder.

Denn mittlerweile wird klar, warum im Februar neun bekannte Vertreter der Zivilgesellschaft, darunter Politiker, Geschäftsleute und der Leiter des privaten Radiosenders „Mosaique“, festgenommen wurden – fast alle auf Basis des Anti-Terror-Gesetzes.

Ihnen werden ihre Kontakte zu Vertretern westlicher Botschaften – insbesondere zu französischen und der amerikanischen – als möglicher „Angriff auf die äußere Sicherheit des Staates“ und Komplottversuche ausgelegt. Das berichtet die französische Tageszeitung „Le Monde“, die Einsicht in geleakte Dokumente der Untersuchungen hatte.

Visitenkarten als Beweismittel

Zuvor hatte sich der Anwalt eines Beschuldigten, Samir Dilou, gewundert, dass die Akten nichts außer Informationen über Diskussionen beim Mittagessen, Treffen mit ausländischen Diplomaten und Äußerungen auf Facebook enthielten, wie die NZZ berichtete.

Laut „Le Monde“ würden die Beschuldigten immer wieder gefragt, ob sie Kontakte zu ausländischen Botschaften hatten, ob sie Treffen mit Diplomaten organisiert hätten und wer sie „autorisiert“ habe, Vertreter anderer Staaten zu treffen, obwohl sie selbst keinen offiziellen Status hätten. Ausgewertet würden Anrufverzeichnissse in Handys, Messenger-Nachrichten und Visitenkarten in den Wohnungen der Beschuldigten.

Die USA sind „alarmiert“

Das US-Außenministerium hatte Anfang März öffentlich reagiert: „Wir sind alarmiert über Berichte, dass Individuen strafrechtlich verfolgt werden im Zusammenhang mit Treffen oder Gesprächen mit Vertretern der US-Botschaft“ in Tunis, sagte Sprecher Ned Price.

Es geht wohl in einem Fall um Kontakte zu den Amerikanern, ansonsten hauptsächlich um solche zu französischen Botschaftsvertretern. Das Auswärtige Amt in Berlin konnte auf Anfrage noch keine Auskunft geben, ob auch Kontakte zur deutschen Botschaft betroffen sind.

Deutsche Stiftungen in Tunesien spüren bisher keine Auswirkungen. Allerdings sitzen jetzt in öffentlichen Veranstaltungen wieder Sicherheitsbeamte in Zivil zum Mithören – wie es unter der Herrschaft des 2011 gestürzten Ben Ali der Fall gewesen ist. Und bei Einladungen ausländischer Diplomaten zu Abendessen bleiben mittlerweile viele tunesische Gäste fern. Wohl aus Vorsicht.

Bereits Anfang Februar hatte das tunesische Außenministerium in einem Kommunique die Diplomaten im Land an die Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen von 1961 erinnert und vor der „Einmischung in innere Angelegenheiten“ gewarnt. Später wollte Außenminister Nabil Ammar die Aufregung darum herunterdimmen und erklärte im Radio Diwan FM, „es ist absolut kein Delikt, einen ausländischen Diplomaten zu treffen“.

Dieses Vorgehen ist Teil einer längeren Entwicklung, in der immer wieder das Ausland oder Ausländer in Tunesien vom Präsidenten zum Sündenbock gemacht werden. Seine fremdenfeindlichen Äußerungen über Migranten aus Subsahara-Staaten hatten Ende Februar großes Aufsehen erregt, sie hatten zu zahlreichen Übergriffen geführt.

Der Konsul von Mali prüft Listen bei der Ausreise von Landsleute aus Tunesien, die vor fremdenfeindlichen Übergriffen fliehen. © AFP/FETHI BELAID

Saied hatte gegen „Horden“ illegaler Einwanderer gewettert und ihnen vorgeworfen, sie würden die „demographische Zusammensetzung“ des Landes verändern, dessen islamo-arabische Identität gefährdet wäre. Viele Menschen aus schwarzafrikanischen Ländern haben seither aus Angst Tunesien verlassen.

Aber es trifft auch andere: Die Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbundes, die Irin Ester Lynch, war Ende Februar aus Tunesien ausgewiesen worden. Sie hatte zuvor an einer Demonstration der mächtigen Gewerkschaft UGTT in Sfax teilgenommen und die Freilassung deren Gewerkschaftsführers Anis Kaabi gefordert.

Präsident Saied steht unter starkem Druck wegen der schwierigen Wirtschaftslage. Das Land braucht dringen einen Milliarden-IWF-Kredit, der unterschriftsreif vorliegt, den der Präsident aber nicht unterzeichnen will.

Denn als Bedingung werden der Abbau von Subventionen für Kraftstoffe und Nahrungsmittel sowie Reformen gefordert. Bei den Wahlen zu einem neuen zahnlosen Parlament hatten Anfang des Jahres nur 11 Prozent der Wahlberechtigen abgestimmt.

