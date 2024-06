Rivalisierende Kartelle übernehmen Stadt Polizei in Mexiko rettet 4000 Menschen vor Bandengewalt

Die Polizei in Mexiko hat mehr als 4000 Menschen gerettet, die sich aus Angst vor der Gewalt rivalisierender Banden tagelang in ihren Häusern versteckt hatten. Die Menschen seien im Bundesstaat Chiapas im Süden des Landes in Notunterkünfte gebracht worden, teilten die Behörden mit. Die Staatsanwaltschaft erklärte ihrerseits am Sonntag, dass sechs bewaffnete Männer festgenommen worden seien.

Es seien 4187 Menschen gerettet worden, die sich „in ihren Häusern versteckten, nachdem in der Stadt Tula Gewalttaten verübt worden waren“, hieß es von Behördenseite. Bei der Gewalt seien Wohnhäuser und Geschäfte niedergebrannt worden. Zudem seien zwei Todesopfer entdeckt worden, unter ihnen ein Minderjähriger.

Presseberichten zufolge drangen mehrere bewaffnete Männer in Tula ein, feuerten Schüsse ab und steckten mehrere Tage lang Häuser und Geschäfte in Brand. Laut der Tageszeitung „Reforma“ hatten sie alle Jugendlichen in der Region aufgerufen, sich ihnen anzuschließen und sich „an kriminellen Aktivitäten zu beteiligen“.

Die Gewalt im Bundesstaat Chiapas hat zuletzt deutlich zugenommen. Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen den beiden größten kriminellen Banden Mexikos, den Kartellen Jalisco Nueva Generación und Sinaloa. Dabei geht es nach Angaben von Experten vor allem um die Kontrolle über Grenzstädte und damit über den Drogen- und Waffenhandel. (AFP)