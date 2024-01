Nach zwei Jahren Kriegsgefangenschaft Ukrainische Ärztin bekommt bei Rückkehr Heiratsantrag

Bei ihrer Rückkehr aus russischer Kriegsgefangenschaft ist eine ukrainische Militärärztin von ihrem Verlobten mit einem Heiratsantrag begrüßt worden. Ein am Donnerstag vom Kommandeur ihrer Brigade auf Facebook veröffentlichtes Video zeigt Galyna Fedytschyn, wie sie ihrem Verlobten Mykola Gryzenjak das Ja-Wort gibt.

Dieser hatte die Militärärztin, die fast zwei Jahre als Gefangene in Russland verbrachte, bei ihrer Rückkehr mit einem großem Rosenstrauß und Ringen überrascht.

Fedytschyn war am Mittwoch im Zuge eines Gefangenaustauschs in ihre Heimat zurückgekehrt. Sie und ihr Verlobter hatten im Frühjahr 2022 in der 36. Marinebrigade gemeinsam in der Hafenstadt Mariupol gegen die russische Armee gekämpft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ihr Kommandeur Serhij Wolynskyj, genannt „Volyna“, schrieb zu dem Video vom sich küssenden Paar: „Diese Liebe hat Prüfungen überstanden, die die Stärksten brechen kann.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Verteidiger von Mariupol, und besonders die Kämpfer der 36. Marinebrigade, werden in der Ukraine als Helden verehrt, da sie wochenlang der russischen Belagerung Stand hielten. Fedychyn geriet dabei in russische Kriegsgefangenschaft.

Zwei Jahre der Trennung hätten sie ausgehalten, doch „ihre Herzen haben nicht aufgehört im gleichen Takt zu schlagen“, schrieb Volyna. Auch der Stabschef des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, gratulierte den beiden im Online-Dienst X (ehemals Twitter).

Bei dem bisher wohl größten Gefangenenaustausch seit Beginn des Krieges waren am Mittwoch insgesamt mehr als 400 ukrainische und russische Soldaten in ihre Heimat zurückgekehrt. Es war der erste offiziell bekannt gegebene Austausch seit knapp fünf Monaten. (AFP)