Satellitenaufnahmen aus Isfahan Israel hat offenbar ein iranisches Luftabwehrradar getroffen

Der israelische Angriff gegen den Iran Ende vergangener Woche hat Satellitenaufnahmen zufolge größere Schäden angerichtet als von der Regierung in Teheran bisher behauptet.

Satellitenbilder vom Montag, die nahe dem Luftwaffenstützpunkt von Isfahan aufgenommen wurden, zeigen, dass bei dem Angriff ein Radarsystem einer Flugabwehrbatterie des Typs S-300 getroffen wurde. Experten zufolge zeigen die Bilder Brandspuren genau an der Stelle, wo vorher das Radarsystem errichtet worden war.

„Dieser Schlag zeigt, dass Israel in der Lage ist, das iranische Luftverteidigungssystem zu durchdringen“, sagte Nicole Grajewski, Expertin für Atomsicherheit bei der Carnegie-Stiftung und Autorin eines in Kürze erscheinenden Buches über Russland und Iran, der Nachrichtenagentur Associated Press. „Die Präzision des Treffers war bemerkenswert.“

Der israelische Gegenangriff wäre damit wesentlich wirkungsvoller als der Drohnen- und Raketenangriff Irans auf Israel in der Nacht vom 13. auf den 14. April. (fki)