Seit drei Wochen abwesend Chinas Außenminister bleibt der Öffentlichkeit fern

Seit drei Wochen ist der chinesische Außenminister Qin Gang nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Das berichtet CNN. Demnach habe der enge Vertraute von Staatsoberhaupt Xi Jinping in den vergangenen Wochen alle Termine kurzfristig abgesagt. Das löste Spekulationen über ihn aus.

Am 25. Juni sei er bei einem Treffen mit Vertretern aus Russland, Sri Lanka und Vietnam das letzte Mal in der Öffentlichkeit gesehen worden. Folgetermine ließ er dem Bericht zufolge ausfallen, auch ein Treffen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und eins mit US-Außenminister Antony Blinken.

Dem chinesischen Außenministerium zufolge habe er aus gesundheitlichen Gründen nicht teilgenommen. Eine Sprecherin habe laut CNN „keine Informationen zu liefern“, die diplomatischen Aktivitäten würden wie üblich durchgeführt.

Qin sei bei dem Treffen mit Blinken spontan vom hochrangigen Diplomaten Wang Yi vertreten worden.

Qin Gang, Chinas Außenminister (l.), trifft die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock im Mai in Berlin. © AFP/Michael Kappeler

„Angesichts des Status und des Einflusses Chinas in der Welt ist es in der Tat sehr merkwürdig, dass sein Außenminister seit mehr als 20 Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten ist“, sagte Deng Yuwen, ein ehemaliger Redakteur einer Zeitung der Kommunistischen Partei, gegenüber CNN.

Qins Abwesenheit ist CNN zufolge auch deshalb auffällig, weil in den letzten Wochen in Peking zahlreiche diplomatische Aktivitäten und hochrangige Besuche aus den USA stattgefunden hatten.

Qin Gang war von 2014 bis 2018 Xi Jinpings Protokollchef. Danach war er Sprecher des Außenministeriums und zuletzt als Botschafter in den USA. Seit Dezember 2022 ist er der neue chinesische Außenminister. (Tsp)